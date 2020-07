Epidemiología sugiere uso obligatorio de gafas para evitar mayor propagación de Covid-19

La Paz, 11 jul (ABI). – El jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, sugirió el uso obligatorio de gafas protectoras para contener una mayor propagación del coronavirus Covid-19, que está en ascenso acelerado en el país.

«La Organización Mundial de la Salud ha determinado que el virus puede permanecer en el aire algún tiempo, entonces ya no estamos en la misma circunstancia que nos había manifestado al principio, lamentablemente estudios están determinando que esta forma de transmisión es también muy importante, entonces el uso de gafas va a tener que ser obligatorio para evitar la transmisión por la vía de la conjuntiva ocular», dijo.

Agregó que cuando una persona se encuentra en una situación no muy peligrosa, cualquier gafa sirve para protegerse, pero en el caso de los que atienden a los pacientes con Covid-19 deben usar gafas especiales con cobertura total, que no permita el ingreso de ningún virus.

Es así que en el mercado «hay gafas que no son muy caras, que son de protección y que podrían utilizarse (por ejemplo) en reuniones de personas, aunque lo ideal es que no se reúnan y mantengan la distancia, pero puede darse la circunstancia, (además) esos cobertores de plástico también son importantes si no tienen gafas, eso cubre muy bien, protege muy bien la conjuntiva ocular», remarcó Prieto, en entrevista con Unitel.

Entonces -según el Jefe de la Unidad de Epidemiología – solamente el uso de barbijo, el distanciamiento social o el lavado constante de las manos, ya no son las únicas medidas de bioseguridad o de protección necesarias para intentar aplanar la curva ascendente de los casos de Covid-19.

Los primeros dos casos positivos de la enfermedad en Bolivia se registraron el pasado 10 de marzo y hasta ayer la cifra de contagiados se elevó a 45.565.

