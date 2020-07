«¡Es una locura!», la imperdible queja de Zidane

EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que «es una locura» el calendario de LaLiga y jugarse el título encarando cuatro partidos en once días, enfocando únicamente a su próximo compromiso y sin mirar más allá en un calendario ante el que dijo no tienen «elección».

El Real Madrid iniciará el viernes 10 de julio once días que su técnico definió de «locura», disputando cuatro jornadas ligueras hasta que el domingo 19 se ponga el punto y final a una competición marcada por el parón por la pandemia del coronavirus.

«No tenemos elección, así es el calendario, tenemos cuatro partidos y es una locura. Estamos en una dinámica de querer terminar bien la temporada, ahora estamos concentrados solo en el partido de mañana y ya se verá el siguiente. No podemos cambiar el calendario y hay que jugarlo hasta el final», lamentó el técnico madridista en su rueda de prensa telemática.

En la actual situación, cualquier rival «se hace complicado» para Zidane, que espera dificultades ante un Alavés que quiere huir del peligro del descenso. «Sabemos su situación y los partidos no son nada fáciles. Estamos preparados para seguir con lo que estamos mostrando en un partido muy difícil ante el Alavés».

«Es otra final, un encuentro muy duro. Solo nos faltan cuatro partidos y lo de mañana es lo que nos anima a todos. No hemos ganado nada. Lo que queremos como equipo es seguir como lo estamos haciendo porque va a ser difícil», añadió.

El técnico madridista aseguró la continuidad la próxima temporada del serbio Luka Jovic, protagonista de un nuevo incidente tras recibir a un amigo con coronavirus y tener que quedarse aislado en su domicilio.

«No queremos arriesgar, no está con nosotros hoy, espero que cambie esto rápidamente y vuelva con nosotros. Son cosas que pasan y él no está contento, sobre todo por la lesión que ha tenido, pero como futbolista no cambia nada. Es muy bueno, mete muchos goles, es verdad que no ha jugado mucho pero es joven y contamos con Luka para el próximo año. Se que hay muchos debates alrededor, ha tenido pequeñas cosas que le han impedido estar con nosotros pero no cambia nada», valoró.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar