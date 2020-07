Estiman que hay más de 100 periodistas contagiados de Covid-19

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

En la lucha contra la pandemia también están en primera línea periodistas, trabajadores de distintos medios, que al igual que policías, personal de salud y funcionarios públicos, enfrentan al enemigo invisible con el temor de contagiarse, pero también con la fuerza que les da la responsabilidad de informar.

Representantes del gremio estiman que más de 100 trabajadores de la prensa, entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos, cayeron en las garras de la Covid-19, y que unos 10 perdieron la vida. Por otro lado, los propios periodistas se organizan y gestionan la dotación de pruebas rápidas.

El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) Pedro Glasinovic, en contacto con Página Siete, dijo que la entidad no tiene una estadística exacta de cuántos trabajadores de la prensa fueron infectados desde que el virus llegó a Bolivia, pero aseguró que superan el centenar.

“No tenemos una estadística exacta de cuántos compañeros están contagiados, pero sabemos que superan el centenar. Los fallecidos hasta la pasada semana eran seis, pero en las últimas 48 horas han fallecido unos tres periodistas, uno en Sucre, uno en Quillacollo y otro en Potosí, y tenemos por lo menos media docena de compañeros que están internados en un hospital”, reportó Glasinovic.

El miedo y la responsabilidad

Más allá de los números, las mujeres y hombres que a diario arriesgan su salud por mantener a la población informada trabajan con el temor de caer en cualquier momento contagiados y transmitir el mal a sus familias, pero mencionan que es más fuerte la responsabilidad de mantener informada a la población.

“Muchas veces da miedo; por ejemplo, cuando tienes que entrevistar a personas o sus familiares que han sido contagiados con el virus, pero está también tu rol como periodista. Tenemos que cumplir nuestra misión y ayudar a visibilizar esos problemas, sobre todo de las personas de escasos recursos que no pueden encontrar un espacio en un hospital”, afirmó la periodista María Ulo de la Red ATB.

Y es que este enemigo invisible de la humanidad no discrimina clase social o estatus. Es la experiencia que narra el periodista del diario Opinión de Cochabamba Peter Luna, quien cuenta que en dos ocasiones sintió un gran temor debido a que tuvo contacto con dos ministros que dieron positivo. “Días después tuve un resfriado, con dolor de espalda; temí lo peor pero luego de tomar antigripales pasó”, contó.

“Lamentablemente muchos colegas dieron positivo o están con síntomas, aislados. Da mucho miedo porque como el mal es invisible no se sabe dónde está o quién es portador del mismo”, agregó.

Existen muchos casos de periodistas que se contagiaron y no pudieron acceder ni siquiera a una prueba rápida. Se aíslan en sus domicilios y realizan el tratamiento preventivo con los medicamentos que logran conseguir de las farmacias y los mates de hierbas e infusiones.

Gestión de pruebas

El periodista de la red Bolivisión Jhonn Guzmán da cuenta que en todos los medios a nivel nacional tienen algún trabajador de la prensa que fue infectado por la Covid o, lo que es peor, que alguno perdió la vida, y que a pesar que existe un seguro de salud, los periodistas, al igual que gran parte de la población, no tienen acceso a ese beneficio porque el sistema de salud colapsó con los miles de casos.

Es por eso que por iniciativa de un grupo de periodistas se está gestionando con las autoridades del área la dotación de pruebas rápidas para que los trabajadores de la prensa puedan someterse a ellas, para así, por lo menos, prevenir y enfrentar el virus mientras se espera por una prueba PCR.

Punto de vista



Jhonn Guzmán Periodista

Vamos tras el virus, debemos informar

Si muchos están escapando del virus, nosotros estamos yendo detrás del virus porque esa es la noticia y no por el morbo, sino por el mismo hecho de que la gente necesita nuestra ayuda y tenemos que informar.

Por ejemplo, del trabajo que hace un policía que está en las calles haciendo que se cumpla la norma o un militar, o los médicos que están salvando vidas, pero ¿quiénes brindan esa información? Somos los periodistas, la gente que está agarrada de una cámara, de una reportera, de una cámara fotográfica que está tratando de informar para que la ciudadanía reciba ese mensaje que es el de poder cuidarse para evitar contagiarse con el virus.

Describir lo que los periodistas estamos viviendo en la actualidad es muy complicado, por todas las aristas que se presentan en la cobertura diaria que hacemos en las calles.

Conocemos a gente que ha fallecido, hemos perdido a grandes amigos y colegas que también han estado haciendo su trabajo. El vivir ahora los efectos de esta pandemia ha transformado en 360 grados nuestras vidas. Estamos muy, muy, muy afectados, estamos sintiendo los efectos como periodistas, como, por ejemplo, el hecho de ver a nuestros amigos caer.

Es por eso que nosotros estamos gestionando para recibir ayuda de las autoridades nacionales y departamentales, para que el sector de la prensa sea atendido con este protocolo para acceder a pruebas rápidas. Buscamos también tener un lugar donde los periodistas que nos contagiemos podamos estar aislados sin poner en peligro a nuestras familias y nuestro entorno.

También estamos insistiendo a nuestras empresas (de medios de comunicación) que nos proporcionen las pruebas rápidas pero se ven atadas de manos, porque no se encuentran las pruebas para comprar, no hay medicamentos en las farmacias, o si hay están con precios muy altos y peor aún sí se tiene el seguro de salud, pero los trabajadores no están recibiendo ese beneficio porque cuando vas al seguro encuentras un aviso que dice que no nos van a atender. Esperemos que todo esto pase.