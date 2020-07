Ex de Frida Sofía habló de la serenata que le llevó a Alejandra Guzmán: «Yo no le vi nada de malo»

Tras las acusaciones de Frida por una presunta traición, Christian Estrada narró cómo actuó en aquel momento con la mamá de su ex novia

Christian Estrada, ex de Frida Sofía, reveló si tuvo un amorío con Alejandra Guzmán (Video: Ventaneando)

Durante los últimos meses, Frida Sofía y su mamá, Alejandra Guzmán, se han visto envueltas en una dura batalla de declaraciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. La polémica se ha recrudecido pues Frida ha contado cómo, a su parecer, Guzmán le falló como madre al ponderar su trabajo sobre los escenarios por encima de su labor en familia, razón por la que la joven dijo sentirse en soledad durante muchos años de su crecimiento.

De igual manera, la joven instructora de estilo de vida fitness ha revelado que en múltiples ocasiones fue testigo de cómo su mamá se hundía en los vicios, incluso llegó a declarar que Alejandra le ofreció consumir sustancias intoxicantes cuando era más joven, razones por las que guarda un resentimiento que la ha acompañado hasta su vida adulta.

Pero uno de los motivos de su distanciamiento es el hecho de que la joven cantante en varios ocasiones acusó a la rockera de sostener un romance con su ex novio, Christian Estrada , lo cual calificó como un hecho imperdonable y una traición en la relación de madre e hija.

Madre e hija enfrentan uno de los escándalos más sonados en México (Foto: Instagram)

Hace algunos meses, la nieta de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán habló del día en que Christian Estrada le llevó serenata con mariachis a la cantante de Ten cuidado con el corazón para festejarla, hecho que Frida consideró como una deslealtad, asegurando que su ex novio mantenía una relación muy cercana con su madre.

Luego de la insistencia de varios rumores que vinculan al joven modelo con la mamá de su ex novia, Estrada aclaró los motivos por los que decidió sorprenderla con una serenata mexicana.

Christian contó a las cámaras del programa Ventaneando que nunca mantuvo una relación sentimental con Alejandra Guzmán, y expresó que en todo momento se mostró respetuoso con ella:

La señora sabe el hombre que le fui a su hija, el caballero respetuoso porque la respeté a la señora Guzmán, le demostré mucho respeto. Ella lo reconoce y lo sabe. Entre la señora y yo no pasó absolutamente nada, sólo queda cariño y si un día cruzamos caminos yo la saludo con todo gusto

Frida Sofía aseguró que se distanció de su mamá, Alejandra Guzmán, por la cercanía de ella con Christian Estrada, su ex novio (Instagram: ifridag/estradac11/laguzmanmx)

El participante del reality show Guerreros 2020 mencionó que la razón por la que le llevó mariachis a Alejandra a Nueva York mientras Frida Sofía se encontraba en Miami, fue únicamente para festejarla.

Para ser sincero, obviamente el día que le llevé serenata, obviamente Frida Sofía fue invitada. Le dije: ‘Vamos a celebrar a tu mamá’, pero ella salió con otras cosas. Yo no le vi nada malo (…) Para mí es algo de caballero

Estrada contó que la hija unigénita de Alejandra no quiso acompañarlo a ver a su mamá, por lo que él optó por hacer la celebración por su parte, reiteró que su ex pareja sabe muy bien cómo sucedieron las cosas y expresó que tiene la conciencia limpia pues considera que no le faltó el respeto a nadie .

El modelo aseguró que no tiene nada de qué avergonzarse (Foto: Telemundo / Instagram)

“Ella sabe lo qué pasó. Yo en mi corazón sé que en ningún momento hice nada mal. Le fui todo un gran hombre y un caballero”, dijo.

Por otro lado, Christian Estrada expresó que le fue muy doloroso enterarse del aborto que sufrió Frida Sofía, quien hace tiempo reveló que tomó la decisión de no dar a luz al bebé que esperaría con Estrada al darse cuenta del presunto engaño del que se sintió víctima.

Una cosa muy fea, dolorosa, pero igual trató… mentalidad, fuerza. Me puse a pensar yo mismo cómo puedo salir de esto. A Frida Sofía le sigo teniendo un respeto, es una gran mujer”

