Exdirector del Fondioc da positivo a Covid-19 en el penal de San Pedro y denuncia que no hay justicia

Gigavisión

La defensa del exdirector del Fondo Indígena, Marco Sramayo, quien enfrenta más de 70 procesos por el desfalco de este fondo, informó que la exautoridad ha dado positivo para Covid-19 y se encuentra delicado de salud aislado en su propia celda en la cárcel de San Pedro.

El abogado cuestionó que no hay interés de la Fiscalía ni en el Gobierno de transición en esclarecer el caso desfalco al Fondo Indígena por que la principal responsable, la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo ya salió de la cárcel y Luis Arce Catacora no es citado a declarar mientras que Aramayo ya lleva casi 6 años de detención preventiva y no hay justicia para él.