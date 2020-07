Exministro Romero dice que tiene síntomas de Covid-19 y solicita salida judicial

El exminsitro de Gobierno, Carlos Romero, pidió este martes al juez primero de instrucción anticorrupción y violencia hacia la mujer de La Paz que le autorice una salida judicial al centro de salud más cercano a su domicilio, debido a que «según el documento al que accedió Página Siete Digital» presenta todos los síntomas de coronavirus.

«Señor juez, toda vez que me encuentro en un estado delicado de salud crítico (sic), ya que me encuentro con todos los síntomas del Covid-19, y que me es imposible poder respirar, pido a su autoridad autorizar la salida judicial en el centro de salud más cercano para que pueda ser atendido», expone el exministro en su petición.

En la solicitud, la exautoridad asegura que su vida «corre peligro», además de que menciona que su petición está amparada en los artículos 18 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

«I) Todas las personas tienen derecho a la salud. II). El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”, se lee en el artículo 18 de la CPE.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Mientras que el 24 dice: «Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario».

Fuentes judiciales afirmaron que el juez al que se dirigió Romero dio lugar esta jornada al pedido de salida judicial solicitada. Se sabe que la petición fue presentada por la abogada de la exautoridad, Mónica Ramirez.

El 16 de junio, Romero ganó una acción de libertad y se benefició con detención domiciliaria, luego de cinco meses de permanecer detenido de forma preventiva en el penal de Sa Pedro, de la ciudad de La Paz.

El exministro del gobierno del MAS es investigado por el supuesto caso de corrupción al interior de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc), sobre compras irregulares de repuestos para el mantenimiento de helicópteros pertenecientes a esta repartición estatal.

Fuente: paginasiete.bo