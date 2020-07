Expreso mi más enérgico repudio al atentado cibernético que daña la dignidad de la senadora @EvaCopa_Bol y le doy mi plena solidaridad. Ninguna mujer puede ser objeto de tan canallesca acción. Las autoridades deben procesar y sancionar a los autores de este delito

Legisladores bolivianos apoyan el uso de dióxido de cloro, un desinfectante tóxico, como tratamiento contra el covid-19 cnnespanol.cnn.com | 17 hours ago ...elección cada vez más definida por la crisis del coronavirus, Áñez se enfrenta a varios candidatos, incluidos dos expresidentes, Jorge Quiroga y Carlos... Mesa, y el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, respaldado por Morales. "Estamos haciendo todo lo posible y tomando las medidas... Compartido: 2.2K

Latinoamérica: Coronavirus en Bolivia elcomercio.pe | 11 hours ago ...primera vuelta tras una diferencia de diez puntos porcentuales con el candidato Carlos Mesa (36,73%). El informe preliminar de una auditoría realizada..., él ha calificado la medida del TSE de ilegal y considera que el gobierno busca "quedarse en el poder". Por su parte, Carlos Mesa (Comunidad... Compartido: 78

Unidad y organización en torno a la COB y Pacto de Unidad www.youtube.com | 10 hours ago ...conquistará con la organización y movilización y unidad de los trabajadores del campo y las ciudades. El Tribunal Supremo Electoral manejado por Carlos Mesa a... Compartido: 54

Ultraneoliberal y privatizador Tuto promete nacionalizar empresas ferroviarias plurinacional.info | 12 hours ago ...Camacho, y así poder disputar con Carlos Mesa un espacio que le permita un segundo lugar en los comicios. "Se apunta a ver quién puede constituirse... Compartido: 31

The return of rigged elections in Latin America www.economist.com | 10 hours ago ...winner and condemn Bolivia to years of conflict. Far better would be for Ms Áñez to back Carlos Mesa, a former president who was Mr Morales's main... Compartido: 56

Venezuela. En Línea con Brics-Psuv: «Elecciones en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Enemigo común: el neoliberalismo» www.resumenlatinoamericano.org | 7 hours ago ...relaciones de poder: cerrando todos los espacios de participación popular en las instituciones , y también eliminando liberales democráticos como Carlos Mesa. Las... centro derecha, Carlos Mesa habría tomado el 26%, mientras que Luis Arce, del MAS, habría totalizado al menos 44%: lo que significa que, según la ley... Compartido: 8

Expreso mi más enérgico repudio al atentado cibernético que daña la dignidad de … eju.tv | 12 minutes ago ...vuelta tras una diferencia de diez puntos porcentuales con el candidato Carlos Mesa (36,73%). El informe preliminar de una auditoría realizada..., él... ha calificado la medida del TSE de ilegal y considera que el gobierno busca "quedarse en el poder". Por su parte, Carlos Mesa (Comunidad... Compartido: 4