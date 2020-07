Expreso mi pesar por la muerte del Dr. Roberto Torrez, médico y científico, Dire…

...El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa desmintió al candidato de Creemos y líder cívico, Luis Fernando Camacho... entrevistado por Pablo Fernández. "Yo he recibido la propuesta de Juntos y de Carlos Mesa , ofreciendo desde la vicepresidencia hasta ministerios, y no lo he...

geopolitics.co | 22 hours ago

...Vice-President Carlos Mesa as President. The current administration inherits a difficult economic, political and social climate, which is...

Compartido: 36