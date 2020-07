Fabol firme, jugadores no van a la Selección

Campeones

lunes, 27 de julio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La Selección boliviana de fútbol tiene el visto bueno de las autoridades sanitarias para iniciar sus entrenamientos, pero Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) ratificó en una reunión con los 14 capitanes la decisión inicial de no participar de ninguna convocatoria, mientras la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), no arregle varios temas pendientes que se tienen con la agremiación.

El sábado, el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Deportes dieron luz verde al inicio de los entrenamientos de los clubes Bolívar, Wilstermann, The Strongest y la Verde; pero en el medio aún está pendiente de arreglo la solicitud de Fabol que pide se dé solución al pago de los jugadores de San José y el funcionamiento de los tribunales deportivos que están paralizados.

“Se ha ratificado nuestra decisión de no asistir a la convocatoria de la Selección. Lo que planteamos es lo justo y correcto para que la Selección no tenga inconvenientes. No es perjudicar, el tema es que queremos ser escuchados”, subrayó David Paniagua, secretario general de Fabol.

Paniagua contó que en la reunión del viernes estuvieron presentes los 14 capitanes y delegados de los clubes y que quedó aclarada la situación de los jugadores de The Strongest que mediante una nota afirmaron su deseo de participar en el seleccionado.

“Primero, nunca llegó esa nota a Fabol y segundo, entendemos que hubo molestia de algunos jugadores de The Strongest porque antes volvían al entrenamiento Wilstermann y Bolívar; pero ese argumento se ha caído, ya que uno de los autorizados a entrenarse es ese club”.