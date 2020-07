Falleció un vocal electoral suplente del TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves que falleció el vocal electoral suplente Edwin Lino Armata Balcázar (45), nacido en el municipio de Tupiza, Potosí, y representaba en el Órgano Electoral a los pueblos originarios del país.

«El TSE lamenta profundamente la irreparable pérdida de Edwin Lino Armata Balcázar, vocal suplente del TSE. Los vocales y el personal del OEP (Órgano Electoral Plurinacional) se suman al dolor que embarga a su familia y expresamos nuestra profunda condolencia», señala un comunicado del TSE.

La vocal electoral del TSE, Rosario Baptista, informó a Página Siete que Armata falleció en la víspera, pero, de acuerdo con la información que tiene, el miércoles participó de una reunión virtual y habría tenido dificultades para respirar.

«Entiendo que ayer (miércoles) estuvo en una reunión por Zoom y que no se sentía bien, manifestó que no podía respirar bien, pero no tenemos información real, oficial de cuál es la situación», sostuvo.

Armata, según Baptista, fue uno de los seis vocales suplentes que reemplazaba a los titulares, porque no hay como en Diputados o Senadores suplentes individualizados.

Armata tenía una maestría en Estudios de Desarrollo (Ginebra) y licenciado en Filosofía. Publicó dos libros: «Justicia indígena originaria campesina en Bolivia: un instrumento para defender nuestras comunidades y territorios» y «Libre determinación y Derecho a la Consulta Situación normativa y propuestas de ley para consulta previa, libre e informada en Bolivia».

Fuente: paginasiete.bo