Farías pide rebeldía a jugadores y adaptarse como lo hizo Nole Djokovic

Un mensaje para los futbolistas bolivianos y para Fabol: “El día que los jugadores se rebelaron, la Selección fue al Mundial”. Ese aviso lanzó César Farías, seleccionador de la Verde, a los deportistas que renunciaron a vestir la casaca nacional. También habló de la pandemia. Pidió adaptarse como lo hizo el tenista Novak Djokovic, quien se entrenaba entre balas y bombas de la Guerra de los Balcanes.

“Hay que habituarse, suena feo, pero es una realidad mundial”, resaltó el venezolano al referirse a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

“Tenemos que ir a la Selección a defenderla, es como cuando entrenaba Djokovic en la ex Yugoslavia. Se adaptó al problema para ser el mejor del mundo”, reforzó el DT de la Selección.

Farías busca que el cuadro nacional concentre desde finales de este mes o principios de agosto de cara a l inicio de la eliminatoria sudamericana, en octubre.

El seleccionador también apuntó a los jugadores que con Futbolistas Agremiados de Bolivia firmaron su renuncia a la Verde, mientras la Federación Boliviana de Fútbol no atienda sus reclamos, como el pago de sus salarios, adeudados por los dirigentes de los clubes.

“No ceo que haya jugadores que no quieran estar en la Selección. Creo que hay jugadores que, en una postura gremial, equivocan las cosas. No estoy en desacuerdo con el gremio. Claro que todos los jugadores deben cobrar. Hay otras medidas de presión. No creo que haya desertores. Entiendo el caso en un 98%, pero no estaré de acuerdo con parar”, añadió a ATB Radio.

Consideró además que la medida de Fabol “es equivocada y no digo que las necesidades sean incoherentes. Yo los apoyo, pero se equivocan al utilizar a la Selección, es como utilizar a la madre o a la hija”.

Enfatizó que “el día que los jugadores se rebelaron, la Selección fue al Mundial”.