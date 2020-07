FBF: Se acabó el diálogo, ahora se aplica la norma

jueves, 9 de julio de 2020 · 00:00

Marco Mejía / La Paz

Ya no hay espacio para el diálogo entre los seis clubes disidentes y la Federación Boliviana de Fútbol. La posición que tiene el primer vicepresidente de la entidad federativa, Marco Rodríguez, es firme. “Ahora aplicamos las normas y el que no quiera cumplirlas, ya no será parte de esta federación”, aseguró el pandino.

Según Rodríguez, Bolívar, Blooming, Oriente Petrolero, Wilstermann, Guabirá y Royal Pari corren riesgo de ser desafiliados a partir de enero de 2021 si mantienen su postura de vender por separado sus derechos de televisión.

¿Cómo está el tema de la licitación?

Es un hecho, la licitación se va a lanzar, esperemos que hasta el fin de semana esté publicada y nosotros vamos a actuar dentro de la normativa, ya que para eso fueron hechas las reglas y tenemos que obedecerlas. Quisimos ser más amplios para tener más fuerza y tener mejores días, pero hay personas que no entienden que juntos se puede marchar mejor y uno no puede cambiar la mentalidad a todos.

Al margen de licitar el torneo local, ¿el pliego contempla derechos universales, eSports, plataformas digitales, etc.?

Siempre estuvo contemplado todo, lo único que no tenía era el término de referencia; pero se lo hizo por estrategia para poder llegar al monto más alto. Como sugerencia decidimos dejar nula la anterior convocatoria por el tema de la cuarentena y mejoramos en detalles a la que está por lanzarse a nivel nacional e internacional y tener lo más pronto posible las fechas de apertura que debería ser como máximo el mes de agosto, ya que hay la necesidad de colaborar a los clubes. El que se adjudique va a tener que dar un adelanto del 10 al 15%, que va a ayudar a todos los clubes del fútbol profesional y aficionado.

¿La división pone en evidencia una inseguridad jurídica?

Es por la forma que lo plantean todos, qué empresa puede querer invertir donde sabe que puede tener fracaso. Los que invierten es para obtener ganancias, la verdad es que no sé cuál es el propósito que buscan. Hoy tenemos la expectativa de contar entre 40 y 45 millones de dólares, lo dividimos en cuatro años y los beneficiados van a ser todos; pero hay un contubernio más personal que institucional, ya que los ataques van direccionados al presidente y eso molesta.

Usted dijo el lunes que los dirigentes de los seis clubes buscan entrampar al fútbol, ¿hoy aún existe un espacio para dialogar y salir de este problema?

Ya no existe eso, como le dije, ahora se aplica la norma, para qué insistir en el diálogo si en dos años de gestión no hemos podido convencerlos. Las normas fueron hechas para cumplirlas, estamos en un país democrático y el que se sale, infringe las normas y nosotros la aplicaremos como está escrito. El estatuto nos da el derecho de hacer una licitación y hacer cosas por el fútbol, ese es nuestro trabajo. Tenemos el estatuto réplica de FIFA y Conmebol sobre la venta de los derechos de televisión, entonces estos seis clubes por qué no venden su derechos cuando juegan la Libertadores, la normativa no se los permite y Conmebol pone fechas y horarios, el mismo estatuto lo tenemos nosotros y ahora aplicamos la norma y el que no la cumple, se somete a los códigos disciplinarios y tribunales que tenemos.

¿En 2021 habrá un campeonato sin estos seis clubes, dependerá de ellos participar?

Eso depende de cada club, si no quieren participar es porque no les interesa. Tienen todo el derecho del mundo de hacer su campeonato donde quieran, pero ese derecho ya no les permite ser parte de la FBF, que es el único ente reconocido en la FIFA y Conmebol.

¿Se impondrá el estatuto?

Tenemos un documento que fue aprobado por unanimidad en un congreso (estatuto), lo único que queda es aplicar y eso es lo que haremos como federación.|