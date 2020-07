Fernando Camacho y Evo Morales, los líderes que coinciden en su rechazo a nueva fecha de elecciones

Pese a tener grandes diferencias en otros temas, Luis Fernando Camacho, candidato de la alianza Creemos, y Evo Morales, jefe del MAS, coincidieron en rechazar la decisión del TSE de posponer las elecciones hasta el 18 de octubre.

Evo Morales (izq.) y Luis Fernando Camacho

Brújula Digital

Ambos líderes criticaron la resolución leída por el presidente del organismo electoral, Salvador Romero, en la que se establece que los comicios se realizarán el 18 de octubre y que no se consultará al Legislativo para ratificar esa decisión.

Mientras los candidatos Jeanine Añez, Carlos Mesa y Jorge Quiroga respaldaron la decisión, Morales y Camacho la criticaron.

El candidato de Creemos, quien había pedido insistentemente la postergación de los comicios, expresó su desacuerdo con la fecha. “Salvador Romero parece un niño caprichoso, ¿en base a qué dato fija una nueva fecha? El TSE no es su juguete sino una institución. La fecha debe fijarse según criterios técnicos sanitarios. Los bolivianos iremos a las urnas cuando votar no sea sinónimo de contagio y muerte”, escribió en su cuenta de Twitter.

Camacho ha lanzado fuertes críticas a Romero en los últimos meses, en su empeño en que se cancele el proceso electoral y se inicie uno nuevo, que se realice el próximo año.

Luego, los cívicos cruceños, que suelen coincidir con él, también criticaron a Romero y al organismo electoral. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó que no van a permitir que se lleve a cabo las elecciones generales en la nueva fecha ya que considera que no hubo ningún criterio científico para tomar esa decisión.

“Es lamentable que una persona que no tiene conocimiento o que unos vocales que no tienen conocimiento en salud pública (determinen una fecha). No son ellos los que tienen que elegir la fecha. Nosotros los bolivianos queremos elecciones, pero cuando podamos ir a emitir nuestro voto con la seguridad de que no vamos a estar enfermos”, expresó Calvo a la red Unitel.

Evo Morales

El expresidente Morales emitió cuatro mensajes de Twitter para objetar la decisión. “El Tribunal Supremo Electoral pretende dar un golpe a la democracia al no respetar la ley ni la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta el régimen de facto reconoce que es la Asamblea la que debe fijar el plazo”, expresó en uno de sus mensajes.

En otro dijo que “Una postergación en la fecha de elecciones solo perjudicará al pueblo por la ingobernabilidad que se observa, la pandemia sin ningún control y la crisis económica; por eso ciudades dicen, hasta en encuesta de la derecha, que irán a votar el 6 de septiembre”.

Finalmente dijo que el “gobierno de facto” quiere ganar tiempo “para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y candidatos de su partido” y que “las leyes 1297 y 1304 determinan los plazos para que las elecciones se realicen. El único Órgano del Estado que puede modificar ese plazo es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier decisión unilateral es ilegal e inconstitucional”.

Sin el Legislativo

En las últimas semanas crecieron los pedidos de los comicios, previstos para el 6 de septiembre, fueran postergados debido al aumento de la cantidad de contagios y fallecimientos a causa del coronavirus. El TSE aceptó esas demandas.

Sobre la decisión de no solicitar una ley al Legislativo, Romero dijo que “el TSE tiene plena competencia constitucional y legal para fijar la fecha de las elecciones. Estamos actuando en el marco de nuestras competencias”.

“El TSE sigue siendo un espacio abierto a la concertación con todas las fuerzas políticas. Sin embargo, en esta oportunidad, no se realizó un proceso específico de concertación con las organizaciones políticas”, agregó este jueves.