Filas de más de 12 horas por una baja médica, otro drama del Covid-19

Asegurados del policonsultorio «9 de Abril» de la CNS, deben hacer largas filas sin que se les brinde atención, pese a que muchos son positivos y debería estar realizando una cuarentena a fin de evitar más contagios.

Varios asegurados denunciaron que hacen largas filas por días y otros por más de 12 horas en inmediaciones del policonsultorio “9 de Abril” de la Caja Nacional de Salud (CNS) ubicado en la avenida 6 de Agosto en La Paz, a la espera de atención médica, resultados de laboratorio e incluso las bajas médicas de casos positivos a coronavirus.

En medio de ese trámite burocrático, aseguran que no son atendidos, exponen su delicado estado de salud y se propaga la enfermedad, ya que muchas de esas personas deberían estar cumpliendo un aislamiento obligatorio.

“A mí, el 24 de junio, me han tomado la prueba y hasta el día de hoy (lunes) no tengo resultados. Nos dan las bajas médicas para tres días y eso significa que yo tengo que exponer a toda la gente que está haciendo final, en caso de que yo sea positiva. Están provocando un riesgo sanitario”, explicó a Unitel, una de las señoras que espera atención en el policlínico.

De acuerdo a los pacientes, el pasado 9 de julio, la Caja Nacional de Salud publicó un instructivo en el cual se establece que se deben entregar a los trabajadores un certificado médico para quienes se hicieron hacer la prueba a fin de que en las oficinas se les otorgue un permiso excepcional. Pero el instructivo no se estaría cumpliendo, de acuerdo a las denuncias.

En el policlínico, hay filas para quienes esperan las bajas médicas por ser casos positivos, otros esperan resultados de laboratorios por ser casos sospechosos, y están quienes asisten al centro en busca de atención médica.

En ese sentido informaron que hay ciudadanos que hacen fila hace dos días teniendo que pernoctar en el lugar, mientras que una segunda fila se formó este lunes a las 8:00 y hasta las 20:00 no recibían atención.

Una policía que llegó desde el interior del país no recibe atención debido a su cambio de destino.

“Soy policía, tengo un problema, yo vengo de Cochabamba, en reiteradas ocasiones he venido y no me han atendido por Covid-19, ahora me estaban extendido la baja, porque soy de otro departamento y recién he tenido cambio de destino, ahora no me quieren extender la baja médica, tengo que venir muriendo, he tenido que rogar para que me atiendan, no me quieren atender con el ABC”, contó la mujer policía, entre llantos.