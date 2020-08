Filtran audio donde Laura Bozzo insulta a México

abcnoticias.mx

En redes sociales se filtraron unos audios en los que presuntamente Laura Bozzo, conductora de «Laura sin censura» en Televisa, insultó a México, país donde trabaja desde hace varios años.

«Daría la vida por largarme de este p… país, la gente envidiosa. Yo pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. Llega a Perú ¿a qué? ´En México la odian, yo no puedo trabajar con ella; la odian tanto como en Perú´», presuntamente dice Bozzo.

Los audios también fueron revelados durante el programa «Chisme No like», conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani.

De acuerdo con el canal de YouTube citado, Bozzo insultó a México porque el productor Juan Osorio decidió no trabajar con la peruana por cuestiones de «seguridad». Además aseguró que éste la traicionó y habló mal en Perú.

Finalmente, declaró que habla perfectamente el idioma italiano, insinuando que podría irse a Italia a laborar.

«Yo como mexicana te voy a decir algo: Total ingratitud. En tu país no te quieren Laura… Yo no sé quién después de este audio que les estamos presentando en exclusiva, va a querer ver tu programa», expresó la conductora Elisa Beristain.

Tras los comentarios de la peruana, los usuarios en las redes sociales arremetieron en contra de ella.

«Ojalá se largue la doña, no somos un país qué deba recibir la basura de otros, si no se va no es por agradecimiento o amor es porque ningún otro país la quiere «.

«@laurabozzo vieja calaca, si das la vida por largarte de este país, ya te tardaste, #LauraBozzoEnMexicoNoTeQueremos largarte, pero ya!», son algunos de los comentarios en redes sociales.