Fiscalía cita a tres testigos por la compra presuntamente irregular de un millonario software

La fiscal Lupe Zabala, informó hoy que la comisión de fiscales que investiga el caso de la compra presuntamente irregular de un software para la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo citará a tres personas a declarar en el marco de las investigaciones que involucran al exministro y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora.

«La Fiscalía se convocará a tres testigos y a personeros de empresas que provisionan software», afirmó la autoridad en justicia.

El Ministerio Público abrió dos procesos penales tras la denuncia de la Gestora Pública por la adquisición de un software que no llegó a ser utilizado, provocando un daño al Estado por más de $us 14 millones.

La fiscalía gestionará vía cooperación internacional la declaración informativa de algunos representantes de las firmas internacionales involucradas, posteriormente se citará a los implicados, entre ellos Arce.

Investigaciones del caso indican que para la adquisición del software el exministro de Economía gestionó la firma del primer contrato sin boleta de garantías por un monto que asciende a los $us 5 millones, de los cuales se logró desembolsar $us 3 millones a la empresa panameña Sysde. Se conoce además de un segundo contrato con la empresa Heinsohn Bussiness Technology por $us 11 millones para la licencia de uso del programa.