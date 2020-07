Foto inédita de Don Ramón causó nostalgia en las redes

Cargando a sus nietas y muy sonriente, así se le ve al actor en la imagen

Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, es uno de los personajes de la televisión mexicana más queridos en el sur del continente (Foto: Especial)

La red social Twitter fue el escenario de una foto muy especial, pues Miguel Valdés, nieto de Ramón Valdés, mejor conocido por su actuación en el programa cómico “El Chavo del ocho″, compartió una foto nunca antes vista en donde se observa a su abuelo sosteniendo a dos de sus nietas y con una enorme sonrisa.

Miguel Valdés publicó la foto con el siguiente comentario:

Ramón Valdés posa muy contento con sus dos nietas (Captura de Pantalla: Twitter @RamnValdsCasti1)

La foto causó que muchos usuarios de la red social Twitter, comentaran sobre la nostalgia de volver a ver imágenes del actor, quien se volvió muy popular en países de centro y el sur del continente americano. A continuación dejamos algunos comentarios sobre los usuarios:

El usuario Albéniz Florez (@albefg) le dedicó el siguiente mensaje a Miguel Valdés:

Otros como el usuario Alberto Sairaiva (@saraivaalberto) le dijo que en Brasil, don Ramón es visto como un héroe y le dedicó un emotivo mensaje:

Don Ramón es visto hasta como una referencia en gustos de futbol, según usuarios, algunas personas en el sur del continente empezaron a apoyar al Necaxa gracias a él (Captura de Pantalla: Twitter @@RamnValdsCasti1)

Otros usuarios se refirieron a don Ramón como una inspiración hasta de fútbol pues aseguran que gracias a él, muchas personas en Perú empezaron a ser seguidores del club Necaxa, así lo dijo el usuario Juan Arbaiza (@arbaizajuan):

Y es que la popularidad del personaje interpretado por Ramón Valdés ha superado las fronteras, principalmente hacia el sur del continente, donde el personaje es tan popular que aparece constantemente en playeras y memes.

EL FIN DEL CHAVO DEL OCHO

El Chavo del Ocho es una de las series más memorables en la televisión mexicana pero su producción pasó por muchos rumores sobre su disolución, así fue como lo confesó Maria Antonieta de las Nieves, quien interpretó al famoso personaje de la Chilindrina, y confesó cuál fue el motivo por el cual el programa llegó a su fin.

Según la Chilindrina, el fin de El Chavo se debió a que Roberto Gómez Bolaños ya no quiso interpretar al personaje (Captura de Pantalla: Twitter @RamnValdsCasti1)

El problema fue que Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, sentía que la edad ya le impedía interpretar adecuadamente al personaje, por lo que en una ocasión le dijo a la Chilindrina, que ya nunca interpretaría al Chavo. Así lo narró Maria Antonieta de las Nieves:

Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer “El chavo”, y me dolió mucho