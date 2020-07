Funcionario municipal con Covid-19 denuncia que toman foto de su casa para hostigar a su familia

«No es bueno que se ande publicando fotos de las casas donde se vive», dice el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Tarija, Rodrigo Fuenzalida, en un video que difundió desde su aislamiento.

Secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Tarija, Rodrigo Fuenzalida, pidió a la población no hostigar a las familias que reportaron casos de Covid-19.

Tras confirmarse el día lunes, que el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Tarija, Rodrigo Fuenzalida, dio positivo a Covid-19, éste denunció desde su aislamiento, que su familia está siendo hostigada a causa de la situación.

La autoridad confirmó en días pasados que había dado positivo a coronavirus y que se encontraría aislado desde el martes 30 de junio, tras la sospecha de que estaba infectado.

Sin embargo, pese a que su familia se encuentra cumpliendo el protocolo de aislamiento por ser contacto con un caso positivo, algunas personas habrían publicado fotos en las redes sociales de su domicilio, de su familia y publicado sus nombres.

«Quiero decirles que yo no he buscado enfermarme, no he buscado poner en riesgo a mi familia. Esto ha pasado por estar en primera línea, trabajando´por dar mejores condiciones a la población», señaló el Secretario.

Al mismo tiempo, Fuenzalida pidió a la población tener en cuenta que nadie está libre de contagiarse con este virus, y que al igual que su familia, muchas familias se encuentran en la misma situación, siendo hostigadas por personas que no actúan con responsabilidad.

