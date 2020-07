Funerarias condicionan entierros solidarios a pruebas de Covid-19

Más de 100 empresas funerarias de Cochabamba se declararon en emergencia ayer en rechazo a la propuesta de entierros solidarios de personas que fallecieron a causa de la Covid-19 o con sospecha. Además, exigen apoyo de las autoridades para dar garantías a su trabajo y solicitan que se realice pruebas a los trabajadores.

Ante la escalada de casos de Covid-19 en el departamento y por los decesos que se registran a diario, la Sala Situacional de Cochabamba gestionó la posibilidad de otorgar entierros gratuitos a personas de escasos recursos cuyos familiares hayan fallecido con sospecha de portar el virus.

Mediante un convenio entre un comité de las funerarias con la Sala Situacional se determinó dar los servicios solidarios en coordinación con la Alcaldía y reducir los costos funerarios a 4 mil bolivianos, que serían cubiertos por el municipio, explicó el presidente de la Asociación Privada de Funerarias de Cochabamba (Apfunec), Juan C. Orellana.

Sin embargo, señaló que las más de 100 empresas pertenecientes a Apfunec desconocen a las personas que firmaron el acuerdo. Incluso proponen que las autoridades destinen los Bs 4 mil a bonos mortuorios y “así las personas puedan coordinar con las funerarias”.

“No queremos nada con la Alcaldía, ningún convenio de cobros después porque no sabemos si nos van a pagar, no sabemos quién va a ser Alcalde de aquí a unos meses, no tenemos seguridad de nada”, manifestó una de las representantes en medio de una protesta en la plaza 14 de Septiembre, ayer.

Tras los primeros decesos por Covid-19, los costos funerarios ascendieron hasta Bs 6 mil. Orellana indicó que el mayor gasto es destinado al equipo de protección personal. “No ven el riesgo que corremos. Creen que sólo embalamos y encajonamos. Nosotros estamos en carne propia frente a esta enfermedad, lo tenemos en nuestras manos”, dijo. Motivo por el que también piden pruebas Covid-19.

El martes radicalizarán sus medidas si no tienen respuesta de las autoridades.