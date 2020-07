Ganó USD 95 millones en la lotería y fue a cobrar el premio disfrazado de Darth Vader

El afortunado ganador del premio gordo de Jamaica eligió vestirse como el icónico villano de Star Wars para proteger su identidad

Una inicial -la W-, un apellido extremadamente común- Brown- y un disfraz de Darth Vader es lo único que se sabe del ganador del premio gordo de la lotería de Jamaica. Ganó USD 95 millones de dólares y, para proteger su identidad y asegurarse un futuro discreto entre tanto dinero, decidió disfrazarse del villano de Star Wars para cobrar el premio.

Brown explicó que ocultó su verdadera identidad porque nadie en su entorno, ni amigos ni familiares, sabe que es el afortunado ganador. Según afirmó a The Jamaica Gleaner, necesita tiempo para saber qué hacer con tanto dinero. “Quiero decidir qué es lo mejor antes de gastar nada. Necesito decidir cuáles son mis metas, pero sé que quiero ser dueño de un autobús”, reveló. En los planes, contó, también hay una linda casa.

El Darth Vader jamaicano compró el billete ganador en el Di Endz Sports Bar de May Pen. Y si bien el azar lo hizo millonario, hay también una cuota de perseverancia: es que los números con los que ganó son los mismo que lleva eligiendo durante los últimos 20 años. Sus selecciones se basan en premoniciones y sus significados, muy importantes en la cultura jamaicana.

“La vida siempre ha sido muy dura. Vengo de una familia pobre, a veces no podía asistir a la escuela pero me dije a mí mismo que Dios me ayudaría algún día para que yo pudiera ayudar a mi familia”, contó emocionado.

Según Brown, se enteró de su premio gordo cuando vio el sorteo en directo por televisión. “¡Anoté los números y vi que gané! Estaba emocionado y dije: “¡por fin lo tengo! Luego me duché y me fui a dormir”.

La decisión de disfrazarse no es original, ya casi es una tradición en Jamaica. De hecho, hace dos años, otro hombre conocido como “N. Gray” ganó otra super lotería de Supreme Ventures y cuando fue a recoger su cheque de más de USD 180 millones, se cubrió la cara con una máscara de emoji sonriente.

Simone Clarke-Cooper, del Grupo de Comunicaciones Corporativas de Supreme Ventures Limited, aseguró a The Star que no le sorprendió ver al ganador como villano de Star Wars. Según explicó, varios jamaicanos no quieren que se haga público su rostro debido a la delincuencia rampante en su país. “Lamentablemente, Jamaica no es como otros mercados. En otros mercados no lo hacen necesariamente, pero aquí creo que optan por hacerlo para mantenerse a salvo. No vamos a decirles que no lo hagan porque su seguridad también es de suma importancia para nosotros”, explicó Cooper.

“La gente ha estado viniendo con sus propios disfraces. Por lo general no necesitan nuestra ayuda y suelen ser muy creativos, tal vez más allá de lo que podríamos pensar o imaginar, y ha sido muy eficaz a lo largo de los años”, añadió.

La vicepresidenta de Supreme Ventures, Gail Abrahams, le entregó el gran cheque de 95 millones de dólares. La compañía, desarrolla juegos de entretenimiento en todo el Caribe hace décadas.

Fuente: infobae.com