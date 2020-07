Gerente de la Gestora formalizó denuncia contra Luis Arce y funcionarios que intervinieron en la firma de contratos millonarios con empresas proveedoras de software

Producto de auditorías de relevamiento de información respaldadas en diez tomos en las que sugieren sobre precio, malversación de fondos y daño económico al Estado, el Gerente General de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Sergio Flores Morón, presentó la denuncia formal ante la Fiscalía sobre irregularidades identificadas en la adquisición del software para la administración funcionamiento del Sistema Integral de Pensiones.

Como resultado de las auditorías de relevamiento de información realizadas por la actual Gerencia de la Gestora, se pudo identificar irregularidades en los contratos suscritos para la adquisición del software para la administración del Sistema Integral de Pensiones. En el caso del contrato con la empresa panameña SYSDE por un monto de $us 5.15 Millones, aprobado por Luis Arce Catacora como Directorio de la Gestora, Sergio Flores informó que la empresa contratada ofreció el software de AFP Futuro, pero esta AFP no dio su aval para utilizar sus códigos fuentes por lo que dolosamente introduce en el contrato el concepto de “otro de calidad idónea” con el fin de usar la base de otro software de otro país. Por dicho concepto se pagó el 59% del monto del contrato por $us 3.05 Millones (por concepto de licencia y otros productos menores no relevantes) y que finalmente el software nunca fue entregado de acuerdo al contrato, el mismo que fue resuelto.

«Los detalles están muy claros, se encuentran dos denuncias por dos contratos lesivos contra el Estado, tras auditorias y de manera transparente y técnica se han encontrado indicios de responsabilidad penal contra Luis Arce Catacora, el primero por el contrato de software con una empresa de Panamá, nunca tuvimos el software”, señaló la autoridad.

Posteriormente, se contrata nuevamente la compra de un software con la empresa colombiana Heinsohn, contrato que de la misma forma fue aprobado por Luis Arce Catacora como Directorio de la Gestora, la cual ofrece la venta de un bien, pero el contrato establece que la empresa es propietaria del bien y la Gestora adquiere únicamente el derecho al uso (es decir, no es venta sino un alquiler del bien). Adicionalmente, se incrementa el valor del software sin justificativo alguno en 114% con referencia al contrato con SYSDE ($us 10.98 Millones). El contrato además del valor del software, incluye el pago anual por uso y mantenimiento del sistema y el código fuente ($us 1.68 Millones).

“Este segundo contrato se firmó el 23 de octubre, en pleno paro nacional por 11 millones de dólares. Cuando lo revisamos, vimos que no era una compra, era una licencia por derecho de uso” sostuvo el Gerente de la Gestora.

Sobre los hechos denunciados, el Gerente de la Gestora sostuvo que se han encontrado pruebas contundentes que caen en el área penal, y que involucra al ex Ministro Arce Catacora y a quienes intervinieron en la firma de dichos contratos. La denuncia se realizó en el marco de la transparencia y del mandato que tiene su gestión para aclarar dichos aspectos.

