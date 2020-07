Gestora: Arce debe responder como exautoridad, no por ser candidato tiene inmunidad

jueves, 2 de julio de 2020 · 13:47

Página Siete Digital / La Paz

El gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, respondió este jueves a las declaraciones del exministro de Economía Luis Arce, sobre un intentó de proscribir su candidatura presidencial, y dijo que Arce debe responder ante la justicia como exautoridad por los hechos de corrupción y que no por ser candidato debería gozar de inmunidad.

“Este señor (Luis Arce) se debe de defender con los exfuncionarios de manera técnica y no confundir política con hechos de corrupción de sugestión. No porque sea candidato va a tener inmunidad. Yo confío en la justicia boliviana y se debe de hacer un trabajo responsable, es así que el Ministerio de Justicia a través de su Viceministerio de Transparencia se va a adherir a este proceso”, expresó Flores en Panamericana.

La autoridad recordó que el 30 de junio se interpuso una demanda en contra de Luis Arce por dos contratos lesivos al Estado sobre la compra de un software para la Gestora Pública. Indicó que en el caso de la empresa panameña Sysde hay una pérdida de más de tres millones de dólares y que no se interpuso ninguna demanda contra le empresa como señaló Arce, sino que se abrió un proceso de arbitraje para llegar a una conciliación, por la cual se pagó otros 250 mil de dólares.

“En 2018 se dan cuenta que no iba a haber tal software con Sysde. Nunca se han percatado si existe o no existe la empresa panameña. Cuando vinieron a trabajar a Bolivia la gestora tuvo que dar máquinas y oficinas a esa empresa. No existe ningún proceso judicial contra Sysde lo que sí se inició fue un proceso de arbitraje y conciliación que tuvo una sola reunión, y aprovechó para denunciar que por esto la Gestora contrató un estudio jurídico de Panamá por 250 mil dólares”, declaró Flores.

El representante de la Gestora indicó que en el caso de la empresa colombiana Heinsohn se firmó un contrato con un sobreprecio de más de cinco millones de dólares y observó que esta firma se hizo tres días después de las elecciones generales del 20 de octubre, cuando inició una convulsión social en el país y cuando las actividades públicas eran irregulares.

“En 2017 la empresa Heinsohn también se presentó a la licitación de la Gestora y ofertó el software en 5.4 millones de dólares, pero en el 2019 se le hace una invitación directa y se la contrata por 10,9 millones dólares por el alquiler del software, con un 1.6 millones de dólares adicionales por el mantenimiento”, indicó Flores.

El gerente de la Gestora dijo que este hecho llamó la atención del Ministro de Economía del Gobierno Transitorio por lo que instruyó que se realicen auditorias y se canceló el contrato con Heinsohn el 27 de diciembre. La Gestora Pública inició ocho auditorias de las cuales seis continúan en proceso.

Juntos exige que Arce responsa por contratos irregulares

El vocero de alianza Juntos Manuel Saavedra exigió que el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce, responda por la denuncia de contratos irregulares en la Gestora Pública para la adquisición de un Software.

“Evo Morales y Luis Arce Catacora se gastaron la plata y con la finalidad de conseguir más dinero para seguir con esa política de despilfarro deciden echarle mano a la jubilación de todos los bolivianos ( ) Se necesitaba comprar un software de administración para la Gestora, el costo de era de cinco millones de dólares y firmaron un contrato con una empresa panameña, pagaron tres millones de dólares, por un software que nunca llegó y en lugar de recuperar estos recursos, Arce contrata a otra empresa y decide alquilar el software por casi 11 millones de dólares”, dijo.

El vocero de la alianza que postula a la presidenta, Jeanine Añez, dijo que estos hechos demuestran que el MAS no solo gastó en cosas innecesarias como palacios, museos o aviones, sino también pagó por cosas inexistentes. “Exigimos que se investigue y sancione a los culpables de este hecho de corrupción” finalizó.