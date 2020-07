Gobernadora Soria sobre audio: «No recuerdo haber dicho esa situación»

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, dijo hoy que no recuerda haber mencionado que duda de la enfermedad originada por la Covid-19.

«Por supuesto que creo en el Covid, ese audio, según lo que estaba escuchando, lo que me han informado los de Comunicación, eso era en el primer conflicto de K’ara K’ara, donde ustedes han visto, apenas hemos podido solucionar el problema, estaba ahí el defensor del Pueblo, el presidente de la Asamblea y un asambleísta más, mis técnicos de la Gobernación, y los secretarios del alcalde (José María) Leyes, ellos han visto», explicó en declaraciones a la prensa.

«De los autoconvocados nos han hecho apagar todos los celulares, yo me sorprendo de esta situación. Pero una de las señoras dijo que no creía en ese virus: ‘no existe, no estamos enfermos’, dijo, pero ahora, otra vez el conflicto de K’ara K’ara, nosotros como Gobernación no lo hemos generado, hemos cumplido con los compromisos», enfatizó.

En las últimas horas comenzó a circular este audio que se le atribuye a la Gobernadora. La autoridad salió hoy al paso dijo que cree que en Covid-19.

