Gobierno admite fallas en tres de los cuatro ventiladores chinos del hospital Solomon Klein

BETTY CONDORI R.

El Solomon Klein es hospital centinela y está en el municipio de Sacaba. NOÉ PORTUGAL

El delegado del Ministerio de Salud en Cochabamba, Alvis Siles, admitió que tres de cuatro ventiladores mecánicos asignados al hospital Solomon Klein tienen defectos.

El lunes, el director del hospital, Grover León, informó que dos de los tres ventiladores mecánicos otorgados por el Gobierno central a finales de mayo dejaron de ser útiles. “Es material de baja calidad. Tuvo una duración de tres semanas. Son ventiladores mecánicos que no sirven”.

Ante el desperfecto, el Ministerio de Salud repuso los dos ventiladores mecánicos que presentaban fallas a las tres semanas de su uso en el hospital Solomon Klein, de Sacaba. De los dos equipos que reemplazó, uno de ellos también se averió.

El dato fue proporcionado por el delegado del Ministerio de Salud en Cochabamba, Alvis Siles. Informó que los equipos defectuosos serán recogidos por la empresa que aprovisionó y argumentó que “todo producto nuevo tiene garantías”.

León también se refirió a los insumos de bioseguridad de baja calidad que recibió el hospital de la Alcaldía Municipal de Sacaba que les entregó, dijo, “barbijos que se rompen y exponen la salud de los médicos y enfermeras”.

VENTILADORES Sobre los ventiladores mecánicos, Siles confirmó que recibió el reporte del bioquímico del hospital Solomon Klein con la explicación de las fallas. “Obviamente hay que ver el daño. Hemos recogido los dos equipos averiados y los hemos reemplazado por otros dos nuevos de las mismas características. Pero, lamentablemente recibí otro informe señalando que uno de los dos nuevos también había tenido otro desperfecto, creo que el brazo que sujeta no está bien puesto”.

Siles señaló que no hay porqué preocuparse porque el producto adquirido viene con garantía y la empresa que se adjudicó la provisión se tiene que hacer cargo. “Tienen alguna falla y eso se va a devolver y reponer con otros nuevos para que no tengan ningún desperfecto”.

Siles desconoce qué empresa proveyó el material ni cuánto costó. “Es una información que maneja el Ministerio de Salud, desde La Paz. También quisiera ver la factura para saber cuánto costó”.

Agregó que son equipos chinos de la línea Mindray. “Son iguales a los que ya hay en el hospital y funcionan bien. Entiendo que hay de primera y segunda calidad. Los Mindray son excelentes no solo en aparatos de terapia, sino en monitores y varias cosas. Son también chinos, pero no sé exactamente de qué fábrica ni qué es lo que pasó”.

Siles aseguró que hasta el jueves reemplazarán el último equipo averiado y que enviará un informe a La Paz (oficinas del Ministerio). “Puede ser que sea algo de la programación. Creo que el brazo que sostiene no fija, o algo así. No son detalles que no se pueden subsanar”.

El Ministerio de Salud entregó 15 equipos del mismo lote en Cochabamba a finales de mayo. De los 15, tres fueron al Solomon Klein, seis al hospital del Sur y al resto al Viedma donde aún no están usando.

El representante del Ministerio de Salud aseguró que en los demás hospitales a los que se distribuyeron los equipos del mismo lote, no tuvieron reporte de daños.

BARBIJOS De acuerdo a la queja del director del hospital, también recibieron insumos de baja calidad, entre ellos barbijos NK95 que se rompen en medio uso.

La instancia encargada de dotar de insumos es la Alcaldía de Sacaba. Al respecto, el director Administrativo de Salud de la Municipalidad, Osvaldo López, explicó que un consejo médico del hospital aprueba las compras que realiza la Alcaldía. “Si el director afirma esas cosas que lo sustente con documentación, ¿qué más podemos hacer’. A ellos se les consulta. Mis técnicos van y coordinan con su consejo técnico para la compra de mamelucos. Conocen muy bien cuál es el procedimiento que estamos realizando”.

Sobre los barbijos, López dijo que los médicos han hecho una solicitud del N95. “Pero si no hay en el mercado para adquirir qué podemos hacer nosotros. ¿Dónde podemos adquirir? Se les ha pedido que ellos vayan y coticen y nos digan dónde podemos adquirir los N95”.

El director del hospital Solomon Klein señaló en una entrevista realizada el lunes que, las condiciones en las que están trabajando están exponiendo a los trabajadores. Hay 32 personas contagiadas y con bajas. No hay insumos ni medicamentos. “Si no solucionan en esta semana, el hospital corre el riesgo de declarar desastre y luego cerrarse”.

Fuente: Opinión