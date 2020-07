Gobierno asegura que la ‘explosión’ de casos en La Paz es el resultado de la ‘indisciplina’ de los ciudadanos

Unitel

Miguel Ángel Delgado, viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, aseguró que la aceleración de contagios de coronavirus en La Paz es el efecto que ha tenido la “indisciplina” de la población que no respeta el distanciamiento social, provoca aglomeraciones, no usa bien el barbijo o no lo usan.

También se cree que existe mucha gente que no está reportando la enfermedad a tiempo, cuando se producen los primeros síntomas, lo que aumenta el riesgo de contagio porque siguen con sus actividades normales.