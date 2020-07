Gobierno da cinco ventiladores al Solomon Klein en reemplazo de los que presentaron fallas

El sábado, el director del hospital Solomon Klein, Grover León, informó que los equipos estaban en proceso de armado y que con ellos reemplazarían a los que tuvieron fallas.

Explicó que el hospital cuenta con tres “buenos ventiladores propios”, desde hace tiempo, y que el Gobierno central les había dotado de tres, pero de esos se arruinaron dos. Entonces, ahora les llevaron cinco y supone que los tres anteriores serán retirados para que los reemplacen por los nuevos.

Consultado sobre las características de los ventiladores, que están siendo armados, dijo que aún no conoce los detalles, pero que solicitó la factura, modelo, garantía de los equipos, entre otros aspectos.

De acuerdo con una publicación de este medio de comunicación, del 1 de julio, el delegado del Ministerio de Salud en Cochabamba, Alvin Siles, admitió que tres de cuatro ventiladores mecánicos asignados al hospital Solomon Klein presentó defectos.

El Ministerio de Salud repuso los dos ventiladores mecánicos que presentaban fallas a las tres semanas de su uso en el hospital centinela, de Sacaba. De los dos equipos que reemplazó, uno de ellos también se averió. En esa oportunidad, indicó que los equipos defectuosos serían recogidos por la empresa que aprovisionó y argumentó que “todo producto nuevo tiene garantías”.

MEDICAMENTOS El viernes, la asambleísta Lizeth Beramendi denunció que el hospital Solomon Klein ya no contaba con medicamentos para la atención de pacientes con COVID-19, que estaban en terapia intensiva.

Al respecto, León manifestó que aún cuentan con stock de medicamentos para atender a los pacientes.

Añadió que hoy tendrá una reunión con representantes de la Alcaldía de Sacaba y de la Central de Abastecimientos y Suministros de Salud (CEAS) a fin de definir cada qué tiempo les dotarán los fármacos para cubrir la alta demanda y evitar el desabastecimiento.

“(El jueves) nos han traído medicamentos y pediremos que nos provean de manera continua para que no haya desabastecimiento. Hay medicamentos que usamos a diario y que ha llegado en poca cantidad”, manifestó.

Aclaró que es imposible calcular en qué tiempo se agotarán los medicamentos que ahora tienen en el hospital debido a que es “variable” porque un paciente, en terapia, puede requerir bastantes fármacos en un día, pero al otro la cantidad puede ser menor.

El hospital, como unidad solicitante, pide los medicamentos e insumos que requieren a la Dirección Administrativa de Salud (DAS) de Sacaba y esa instancia es la encargada de realizar las cotizaciones, compra y entrega de los fármacos. Hay ocasiones en las que el CEAS no cuenta con todos los medicamentos solicitados y también esperan el envío desde La Paz.

Actualmente, las seis unidades de terapia intensiva del Solomon Klein están ocupadas. La situación en el hospital centinela es complicada debido a que se encuentra colapsada ante la alta demanda.

Hay bastantes pacientes con coronavirus que esperan, en el servicio de emergencias, una sala de internación. Antes, eran unos cuantos, pero hoy la cifra se ha incrementado. “Emergencias se ha convertido en un área contaminada, donde están los pacientes COVID-19 en espera de una sala”.

Beramendi conversó con el representante del CEAS, quien reportó que realizó dotaciones en cinco oportunidades a Sacaba, pero que no pudo completar el último requerimiento debido a que la Alcaldía no ha estado presentando sus carpetas (con orden de compra, requerimiento firmado por el director del hospital, entre otros documentos).

Apuntó que mínimamente requiere la orden de compra para realizar sus descargos. “Somos una entidad que damos los medicamentos a crédito y por lo menos deben hacernos llegar su orden de compra y en las cinco dotaciones no nos hicieron llegar. Esperamos que hagan sus gestiones porque ahora su requerimiento es de mucho dinero y me da miedo que no regularicen y yo tendré que pagar”, señaló el representante, en un video difundido por la asambleísta.

Mencionó que Sacaba tiene facturas pendientes de pago de montos que van desde los 11.022 bolivianos hasta los 131.544.

PERSONAL Hay 32 profesionales de salud del Solomon Klein que se contagiaron con COVID-19, mientras realizaban su labor. La falta de insumos de bioseguridad ha sido un problema para el sector puesto que requieren barbijos N95, pero en el mercado solo hay los NK95 que son de baja calidad. Esos productos algunas veces se rompen y ponen en riesgo a los servidores.

León indicó que tres profesionales han vencido la enfermedad. Destacó la labor del equipo que trabaja en hospital Solomon Klein, centro centinela para pacientes COVID-19, quienes ponen en riesgo su vida por servir a la población que está sufriendo por esta pandemia.

