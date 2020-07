Gobierno y padres de familia ratifican agenda sobre educación virtual; vuelven a convocar a maestros para el miércoles

El ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, Andrés Huayta, informó que tanto su sector, como el magisterio urbano, padres de familia, estudiantes de secundaria, Normales y Escuelas Superiores de maestros, determinaron romper el diálogo con el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, debido a que no les permitió ingresar a la reunión convocada para el día de hoy, martes.

“Hemos sido puntuales, a las cinco en punto (17:00) hemos estado todos los actores educativos, maestros rurales, maestros urbanos, estudiantes de secundaria, estudiantes de las normales y padres de familia, para poder asistir a este inicio de diálogo, pero sistemáticamente, como está acostumbrado el Ministro, nos han cerrado las puertas”, indicó el representante del magisterio rural.

De acuerdo a Huayta, los sectores llegaron al colegio Don Bosco ubicado en El Pardo paceño, para asistir a la reunión, pero no les dejaron ingresar al establecimiento pese a que contaban con sus credenciales.

“Hemos esperado más de treinta minutos, por lo tanto no estamos para rogar, nos retiramos y masificamos las marchas, las huelgas de hambre y ratificamos que inmediatamente debe ser destituido (Cárdenas). Ahora no volveremos al dialogo mientras no destituyan al Ministro de Educación”, sostuvo a radio Kawsachun Coca.

El numeroso grupo de representantes se apostó en las gradas de la Iglesia Corazón de María, para reclamar lo sucedido y señalar que lo que se busca es garantizar una educación única, fiscal y gratuita para toda la población.

Uno de los representantes de padres de familia de la ciudad de El Alto, manifestó que no se mendigará más reuniones con la autoridad de Educación.

“Somos autoridades legitima y no vamos a estar mendigando una reunión, si el Ministro ´incapaz´ tiene miedo al debate, pues que se vaya (…). Vamos a masificar las medidas, ahora sí es hasta que se vaya (…) señor Cárdenas no da la talla para ser Ministro porque no sabe nada de educación”, indicó.

A tiempo de anunciar que se radicalizarán las medidas, indicaron que el día de mañana están llegando a la sede de Gobierno más sectores para reforzar las medidas de presión con marchas y huelgas de hambre.

Por su parte, el ministro Cárdenas, resolvió convocarlos para mañana a las 16:00. “La ausencia de ambas confederaciones ha impedido que podamos entrar al fondo de los temas de la agenda acordada, esperamos que el día de mañana a las 16:00 puedan estar presentes y podamos aprovechar la buena voluntad de todas las instituciones que están presentes en la primera jornada y en esta segunda jornada de reunión”.

El lunes se desarrolló una primera jornada de diálogo, que fue declarada en cuarto intermedio hasta este martes, y hoy en horas de la mañana se desarrolló una marcha masiva con el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores que rechazan las medidas desarrolladas por la cartera de Educación, desde marzo, tras la suspensión de clases por el inicio de la cuarentena que buscaba frenar la propagación de los casos de Covid-19.

A más de cuatro meses de la suspensión de clase, el titular de Educación, consultado sobre la dotación de insumos electrónicos para desarrollar las clases virtuales, indicó que “no sólo es posible conseguir computadoras, sino que es necesario”.

Cárdenas, agregó que visitó la empresa estatal Quipus y anunció un posible convenio para beneficiar tanto a docentes como a estudiantes con la entrega de computadoras y celulares.

Respecto a la capacitación de los maestros en el manejo de plataformas virtuales, lamentó que los mismos no hayan aprovechado las capacitaciones que se les ofreció desde inicio de la presente gestión.

“Es una pena que no hayan aprovechado los cursos gratuitos que se han dado desde inicio de este año, pero pueden aprovechar”, señaló la autoridad de Educación.