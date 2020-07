Google One permitirá que todos los usuarios realicen un back up de sus celulares gratis

El servicio de almacenamiento en la nube que Google lanzó en 2018 ahora hará una copia de seguridad de los smartphonesiOS o Android de forma gratuita con su cuenta de Google

Infobae

Google One, el servicio de almacenamiento en la nube que Google lanzó en 2018, ahora hará una copia de seguridad de los celulares con iOS o Android de forma gratuita con su cuenta de Google.

La aplicación iOS podrá hacer una back up de las fotos, videos, contactos y eventos del calendario, logrando así gestionar desde un mismo lugar lo que ofrecen servicios como Google Fotos y Google Drive.

A su vez, la aplicación de Android, que ya podía hacer una copia de seguridad de una variedad de archivos desde el móvil, ahora ofrecerá copias de seguridad sin una membresía de Google One.

“Para brindar esta tranquilidad a más personas, estamos haciendo que algunas funciones de Google One (copia de seguridad del teléfono y una nueva herramienta de administración de almacenamiento) sean gratuitas para los usuarios de Google donde Google One esté disponible. Puedes hacer una copia de seguridad de tus dispositivos y limpiar tus archivos en Google Fotos, Google Drive y Gmail, todo en la nueva aplicación Google One para Android e iOS”, se menciona en el comunicado difundido por la compañía.

La copia de seguridad automática del celular estará disponible en teléfonos Android, incluso si el usuario no cuenta con una membresía de Google One. Y en el caso de los usuarios de iPhone, se presentó una nueva aplicación para iOS que permite almacenar fotos, videos, contactos y eventos de calendario con Google, tal como se mencionó anteriormente.

Se obtienen 15 GB de almacenamiento de forma gratuita con la cuenta personal de Google (las nuevas funciones no admiten las cuentas de G Suite). A su vez, Google ofrece planes de suscripción a partir de USD 1,99 mensuales por 100 GB de almacenamiento. Las nuevas funciones llegarán a Android en los próximos días y la nueva aplicación para iOS se lanzará próximamente.

Nueva forma de organizar el espacio de almacenamiento

Para poder administrar y limpiar fácilmente los archivos en Drive, Gmail y Fotos se añadió una nueva herramienta para administrar el almacenamiento en la aplicación Google One y en la web. De esa manera se encuentra una manera más sencilla para visualizar cómo se usa el almacenamiento y liberar espacio. Todo en un mismo lugar.

Qué es Google One

La suscripción paga de Google Drive pasó a ser Google One en agosto de 2018. Pero no se trató solo de un cambio de nombre sino también de una nueva versión con algunos beneficios extras. En aquel entonces se mencionó que aquellos que tuvieran suscripción paga, no solo obtendrían el beneficio de almacenamiento extra, sino que también les brindaría a los usuarios la posibilidad de recurrir al grupo de expertos de Google, a través de chat, mail, llamado o simplemente accionando un botón desde el sitio web de Google One.