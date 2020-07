En Guabirá «Quienes ganan 1.000 $us percibieron 700 $us»

Zona Norte / Montero

En el club Guabirá no se tocó el sueldo de los jugadores que ganan menos de $us 700, con los descuentos del 50 y 25%, como acordó la dirigencia con los jugadores del primer plantel.

“Quiere decir que no todos los jugadores han sido afectados con los descuentos firmados en la adenda”, manifestó el secretario general del club rojo, Orlando Quispe.

El gerente de Guabirá, Robert Limpias, afirmó que hay jugadores que ganan entre $us 600 y 700 (que son los juveniles) que recibieron el 100% de su salario de marzo.

“Hay otros que ganan por ejemplo $us 1.000 y descontando el 50% quedan en $us 500; a ellos se les pagó $us 700”, explicó Limpias.

Quispe añadió que solo los que ganan arriba de los $us 1.500 sufrieron el recorte del sueldo de marzo.

En lo que trabaja ahora la dirigencia azucarera es en conseguir los recursos para cumplir con el pago del salario de abril y mayo, que es del 25%.

“El plazo para la cancelación del sueldo está a punto de vencerse, nos preocupa y para cumplir seguimos haciendo las gestiones ante nuestros patrocinadores”, afirmó Quispe.

Para hacer efectivo el pago del salario de marzo el que puso el dinero de su bolsillo fue el presidente del club rojo Rafael Paz.

La planilla de Guabirá en 2019 era de aproximadamente $us 75.000, este año, con los refuerzos que se contrató para ser protagonista en los torneos de la División Profesional, ascendió a más de $us 110.000.