Hay Covid-19 en 50 de los 56 municipios cruceños

Silvana Vincenti

«Cincuenta de los 56 municipios del departamento están con registro de casos Covid-19, y 46 de ellos están con categoría de índice de riesgo alto y 10 con riesgo medio, ninguno con riesgo moderado», alertó Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz.​

Ríos reconoció que, con relación al resto del país, actualmente, con los 24.625 confirmados reportados hasta el sábado 11 de julio, Santa Cruz se lleva el 52% de los casos nacionales. «Esa es la situación actualmente, ya que han ido incrementándose los casos a nivel país, pero está nomás existiendo una brecha de diferencia entre la aceleración del país en relación con el departamento», dijo.

Por su parte, Carlos Alberto Hurtado, responsable del Equipo de Primera Respuesta de Covid-19 de la Gobernación, alertó sobre la alta incidencia del virus en los adultos mayores, considerados grupo de riesgo, y en los niños.

«Hasta la fecha hay 3.094 personas de la tercera edad contagiadas en el departamento, es decir que el 13% del total de casos positivos de Covid-19 pertenece a adultos mayores, y el 8% del total, a niños. Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de ocho niños menores de 15 años y de 376 adultos mayores», declaró Hurtado.

Del mismo modo, cuestionó que sigan infectándose los ancianos y menores de edad, ya que se han establecido protocolos para cuidar de ellos.

«Seguimos viendo los mercados llenos de niños y adultos mayores y esto se traducirá en niños y en adultos mayores enfermos y fallecidos. No salgan, no hay clases así que no hay motivo para que salgan los niños, ni los ancianos, debemos colaborarlos para que realicen sus quehaceres, por algo hemos restringido los horarios de los menores y de los adultos mayores», exhortó.

Hurtado reconoció que existe una alta tasa de letalidad en los adultos mayores y recomendó, debido a que tienen una inmunidad más baja, a reforzarles la alimentación con frutas y verduras, y a darles vitaminas A, B, C y Zinc, sobre todo.

Las provincias

Ríos destacó la labor que han venido haciendo los municipios del departamento cruceño para afrontar la parte más dura de la pandemia, la de meseta o pico.

«Actualmente, tenemos más de 600 camas de hospitalización en los diferentes municipios en los centros de provincia. Hay situaciones muy interesantes, como en el área metropolitana, en La Guardia, con casi 90 unidades de hospitalización, divididas en diferentes albergues o centros de aislamiento, una gestión municipal que ha ido avanzando bastante bien», resaltó.

Informó que en la provincia Obispo Santistevan hay alrededor de 140 camas, la mayoría con pacientes en este momento; en la provincia Guarayos hay 60 camas. Vallegrande cuenta con casi 60 camas; Manuel María Caballero con 16; Velasco con 45; Ichilo, donde hubo el primer caso del departamento, tiene 30 unidades de hospitalización, con material para terapia y oxígeno. En Cotoca hay entre 25 y 30 camas, y hace unas semanas el gobernador Rubén Costas inauguró el Tecnológico, que fue cedido al Gobierno Municipal para instalar un albergue.

La provincia Germán Busch tiene 34 camas, en sus tres municipios, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero Torrez. «En Puerto Quijarro se habilitaron 15 camas hospitalarias solo para Covid-19, a pesar de que ellos tienen muy poca infraestructura en salud, con oxígeno cada cama y con atención de personal exclusivo para la sala Covid-19 y también para las brigadas que hacen rastrillaje y la atención domiciliaria», resaltó.

Ríos mencionó también las 16 camas de Puerto Suárez y las brigadas de rastrillaje, además de la adquisición de pruebas rápidas de parte de Puerto Quijarro, y de medicamentos. Mientras que en Carmen Rivero Torrez se habilitaron tres camas Covid-19, y se compraron pruebas rápidas y material de bioprotección para el personal de salud.

Fuente: El Deber