Horóscopo del jueves 16 de julio de Josie Diez Canseco

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Las experiencias te han hecho crecer y te han dado seguridad, hoy serás sincera y terminarás con una relación que no te satisface. Tienes tus ideas claras sobre lo que quieres lograr, y avanzarás hacia tus metas con decisión. Tu número de la suerte para hoy es el 22.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Le darás una nueva oportunidad a la persona que quieres, tu relación esta vez tendrá bases más realistas, pero sin dejar de lado la ilusión y el romance. No estás satisfecha con tus logros, hoy te proyectarás hacia nuevos objetivos. Tu número de la suerte para hoy es el 16.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Dejarás el encierro que en el que te habías refugiado, hoy harás nuevas amistades, aceptarás invitaciones y disfrutarás de los halagos y admiración que despertarás. Contarás con el apoyo que necesitas para solucionar un problema económico. Tu número de la suerte para hoy es el 8.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Tus nervios estarán alterados y cualquier tema será motivo de discusión, hoy serás tú la causante de tus problemas, piensa mucho antes de decir algo irremediable. Te esforzarás mucho en tu trabajo y será necesario que te tomes un descanso. Tu número de la suerte para hoy es el 10.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Cambiar de ambiente social ha favorecido mucho tu recuperación emocional, hoy el amor volverá a emocionarte, será alguien que llegará sorpresivamente a tu vida. Comprarás por impulsos y tendrás algunos problemas para equilibrar tu presupuesto. Tu número de la suerte para hoy es el 19.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Te sientes segura de tus sentimientos y de ser correspondida, la confianza hará aflorar tu sensualidad y dulzura. Aún no logras estabilizar tu economía, pero tu responsabilidad te permitirá mantener el equilibrio de tu presupuesto. Tu número de la suerte para hoy es el 4.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): El carácter fuerte y decidido de tu pareja que te conquistó empezará a ser agobiante para ti, hoy le pedirás más espacio y confianza. Las relaciones con tus compañeros mejorarán, con inteligencia te ganarás el aprecio incluso de tus rivales. Tu número de la suerte para hoy es el 1.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Tu personalidad enigmática y encantadora despertará muchas emociones en los demás, pero no corresponderás a nadie y preferirás seguir libre y divirtiéndote. Recibirás un incentivo económico y será un aliciente importante para ti Tu número de la suerte para hoy es el 5.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Estarás muy sensible y te sentirás insegura de todo, hoy dependerás de la opinión de tu pareja para tomar decisiones. Una propuesta de trabajo te interesará, pero preferirás tomarte tu tiempo hasta estar segura de que te conviene. Tu número de la suerte para hoy es el 7.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Lo que iniciaste con tanta ilusión ya no te emociona, hoy romperás ese lazo que empezaba a ser difícil de sobrellevar. Tus compromisos no te dejarán tiempo para cumplir una promesa, no te preocupes, entenderán tus explicaciones. Tu número de la suerte para hoy es el 13.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Día de satisfacciones y alegrías en el amor, tendrás predisposición a expresar tus sentimientos y deseos de forma abierta y sincera. Te estabilizarás poco a poco, contarás con el apoyo de alguien importante que creerá en ti y te animará a mejorar. Tu número de la suerte para hoy es el 6.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Después de un período en el que creías que el amor no se hizo para ti, conocerás a alguien que entrará en tu vida sin darte tiempo a pensar en nada. Tu aporte será imprescindible para el buen resultado de trabajos que realizarás en equipo. Tu número de la suerte para hoy es el 12.

Fuente: www.whatthegirl.com