Horóscopo HOY del lunes 06 de julio de Josie Diez Canseco

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Estás con muchas ilusiones de estabilidad, hoy tu ansiedad te llevará a presionar a tu pareja, no quieras ser quien lleve el control de tu relación, podrías cansarlo. Manejarás con mucha habilidad tu economía, para que no te sientas limitada después. Tu número de la suerte para hoy es el 4.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Día de armonía y buena comunicación, sentirás que tus esfuerzos por dominar tus celos han valido la pena, tu relación sentimental te dará alegrías. Tu trabajo marchará sin contratiempos, pero no te confíes, trata de estar atento a tu competitivo entorno. Tu número de la suerte para hoy es el 1.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Tu relación afectiva pasa por malos momentos, hoy tendrás la oportunidad de limar asperezas y empezarás una etapa donde se curarán las heridas. Laboralmente, estarás a la defensiva, tranquilízate y no te distraigas en temas sin importancia. Tu número de la suerte para hoy es el 12.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): No te desesperes por tu situación sentimental, hoy todo lo que te hace dudar se aclarará y tendrás el camino de la felicidad despejado. Dejarás de lado actitudes reservadas que te hacían perder oportunidades, y te esforzarás por recuperar el tiempo perdido. Tu número de la suerte para hoy es el 10.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Será un día de sentimientos intensos, vivirás momentos inolvidables de amor y pasión. Las gestiones que realizarás serán exitosas, aprovecharás las oportunidades y demostrarás tu gran talento para los negocios. Tu número de la suerte para hoy es el 6.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Tu necesidad de cariño te llevará a asumir actitudes posesivas, no presiones a tu pareja con exigencias, sólo tienes que dar afecto para recibir lo que quieres. Tu economía no es estable, recuérdalo antes de comprar cosas que no necesitas. Tu número de la suerte para hoy es el 15.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Surgirán desacuerdos con terceras personas que afectarán tu relación afectiva, trata de calmarte, separa el amor de tus demás preocupaciones y conservarás tu felicidad. No estarás de buen ánimo, pero gracias a tu sentido del deber cumplirás con tus responsabilidades. Tu número de la suerte para hoy es el 7.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Los sentimientos serán más importantes para ti, pasarás por alto pequeños desacuerdos y el amor se manifestará con ternura y apoyo mutuo. Tu descuido tendrá consecuencias, recibirás respuesta de tus gestiones y no serán las que esperas. Tu número de la suerte para hoy es el 12.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Vives un gran momento sentimental, tu pareja te hablará de temas del pasado que te mortificaban y ya no les darás importancia. Tus ansias de progresar te llevarán a buscar nuevas oportunidades, hoy te pondrás en contacto con personas que te ayudarán. Tu número de la suerte para hoy es el 22.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Día de comprensión y buena comunicación, tendrás detalles que emocionarán a tu pareja y te corresponderá con amor. Tu economía no mejorará en la medida que esperas, cuidado con tus gastos, evita deudas que aumenten tus preocupaciones. Tu número de la suerte para hoy es el 18.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Aunque sientes que le falta emoción a tu relación amorosa, tendrás paciencia con las preocupaciones de tu pareja y no la presionarás. Dejarás de esperar por las oportunidades y las buscarás, hoy encontrarás alternativas para mejorar tu economía. Tu número de la suerte para hoy es el 11.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Asistirás a una divertida reunión, conocerás personas agradables que despertarán tu interés y molestarán a tu pareja, hoy sus celos te harán pasar momentos incómodos. Estarás ocupado con un nuevo proyecto que será exitoso económicamente. Tu número de la suerte para hoy es el 3.

