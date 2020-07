Horóscopo HOY del miércoles 22 de julio de Josie Diez Canseco

No te dejes invadir por las dudas, si estás segura de tu relación, lucha por ella. Descubre lo que el horóscopo de Josie Diez Canseco tiene para ti.

www.whatthegirl.com

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Estarás posesiva y dominante, controla tu temperamento o provocarás una situación que no podrás controlar, y tu vida sentimental se vería muy afectada. Ten cuidado en lo laboral, alguien se acercará muy amistosamente, pero no tendrá buenas intenciones. Tu número de la suerte para hoy es el 20.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Tu interés aún sigue en alguien del pasado, hoy evitarás contacto con quien intenta acercarse a ti, es momento de dar vuelta a la página, no te niegues nuevas opciones. Un compañero tratará de entorpecer tu trabajo, no pierdas la cordura. Tu número de la suerte para hoy es el 16.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Conservarás la calma ante las críticas sobre tu relación amorosa, aunque estarás sensible demostrarás firmeza al defender tu elección. Se presentarán cambios que afectarán tu trabajo, trata de adaptarte a ellos. Tu número de la suerte para hoy es el 9.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Conocerás a alguien que te impactará, no seas tan evidente en tus demostraciones de interés, tu vehemencia podría alejarlo, la sutileza en cambio lo atraerá. Usarás tu tiempo libre para hacer deporte al aire libre y así despejar tu mente de las tensiones laborales. Tu número de la suerte para hoy es el 14.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Alguien de personalidad enigmática te atraerá, trátala más antes de hacerte ilusiones, conocerla mejor te hará cambiar de opinión y encontrar en ella una gran amistad. No te excedas en el trabajo, el estrés podría causarte algunos problemas de salud. Tu número de la suerte para hoy es el 3.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Estarás más tranquila, los altibajos emocionales desaparecerán, la comprensión y el cariño del ser amado harán más fuertes tus lazos sentimentales. Tus negocios sufrirán una recaída momentánea, ten calma. Tu número de la suerte para hoy es el 15.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): No dejarás que nada empañe tu buen momento sentimental, hoy te olvidarás de preocupaciones y toda tu atención estará centrada en la persona amada. Tu futuro económico se vislumbra muy exitoso, pero no gastes de manera desmedida. Tu número de la suerte para hoy es el 12.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Alguien que te interesa mucho te sorprenderá con un obsequio, hoy te darás cuenta que tus sentimientos son correspondidos y no te detendrás hasta conseguir que te declare su amor. Tu excesivo esfuerzo laboral te está ocasionando problemas para dormir, trata de relajarte. Tu número de la suerte para hoy es el 6.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Estarás susceptible y rechazarás la compañía de tu pareja, evita pensamientos negativos, un poco de descanso te tranquilizará y recuperarás tu buen ánimo. Sacarás lo mejor de una discusión laboral y aprenderás a no hablar más de la cuenta. Tu número de la suerte para hoy es el 10.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Tus celos provocarán discusiones desagradables, cuidado con lo que digas, evita palabras hirientes o para cuando quieras rectificar podría ser demasiado tarde. Tendrás mucho tiempo para resolver trabajos pendientes, no te desesperes. Tu número de la suerte para hoy es el 8.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Tu pareja hará a un lado sus recargadas actividades para dedicarte momentos especiales, hoy estarás de muy buen ánimo y la tristeza no volverá a pesar en tu corazón. Buscarás sobresalir en todo momento y no serás bien visto por esto, pero no dejes que nada te detenga. Tu número de la suerte para hoy es el 21.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Tu día será tenso y si no te controlas podrías provocar la ruptura de tu romance, solamente la prudencia y la paciencia te ayudarán a canalizar positivamente tus energías. Hoy podrás lograr todo cuanto te propongas en lo laboral, no te dejes vencer por los obstáculos. Tu número de la suerte para hoy es el 2.