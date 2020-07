HOY estaremos dialogando en Radio San Gabriel @pueblo_aymara En vivo, aquí: …

Creemos demanda inhabilitación del MAS y dice a los vocales que si no lo hacen cometerán dos delitos eldeber.com.bo | 14 hours ago ...las elecciones presidenciales porque su candidato, Luis Arce Catacora, habría cometido una falta electoral al difundir los resultados de encuestas... participar en las elecciones presidenciales porque su candidato, Luis Arce Catacora, habría cometido una falta electoral al difundir los resultados de... Compartido: 18.6K

Paco sobre encuesta: No hubo delito electoral al no haber premeditación - Diario Pagina Siete www.paginasiete.bo | 22 hours ago ...candidatura de Luis Arce no puede ser cancelada debido a que no se violó “ningún delito de carácter electoral”. “El MAS no ha cometido ningún delito ni... reglamento ( ). Luis Arce no hace esta acción bajo esos términos. Tiene que haberse referido al universo del estudio, cuántas personas han sido encuestadas... Compartido: 8.6K

Mira a la exministra Paco cuando admite que un partido debe ser ‘sancionado’ por difundir encuestas eju.tv | 14 hours ago ...que nos ha costado, respetuosos del Estado de derecho, respetuosos de la norma". Contrariamente, hoy Paco niega que el candidato por el MAS, Luis... Arce, haya cometido una infracción electoral, pese a que comentó cifras de una encuesta en un programa de televisión.... Compartido: 4.3K

Vocera del MAS dice que Arce no cometió delito electoral porque "no hubo premeditación" www.noticiasfides.com | 18 hours ago ...vocera del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, afirmó este viernes que Luis Arce Catacora, candidato presidencial del partido azul, no... salida en caso que el ente electoral diera un fallo sobre las declaraciones del candidato Arce Catacora, Paco respondió que ni por asomo el partido... Compartido: 4.3K

El MAS se basa en la definición de difusión de encuestas para defender a Luis Arce | EL DEBER eldeber.com.bo | 20 hours ago ...elaboración de estudios de opinión para sustentar que su candidato, Luis Arce Catacora, no cometió delito electoral por comentar el resultado de una... "difusión" que está en el reglamento de elaboración de estudios de opinión para sustentar que su candidato, Luis Arce Catacora, no cometió delito... Compartido: 3.4K

Bolivia: el Movimiento al Socialismo podría perder su personería jurídica cnnespanol.cnn.com | 13 hours ago ...: AIZAR RALDES/AFP via Getty Images) (CNN Español) — El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora... al Tribunal Electoral la anulación de la candidatura del Movimiento al Socialismo, tras la difusión de los datos por parte de Luis Arce Catacora. Por... Compartido: 2.4K

Murillo amenaza con matar a marchistas si continúan obedeciendo a Evo para convulsionar el país www.radiosplendid.bo | 11 hours ago ...La Paz, 17 de julio (Radio Splendid)- Arturo Murillo, ministro de Gobierno, pidió a Evo Morales y al candidato del MAS, Luis Arce, a dejar de.... "Debemos decirle al criminal Evo Morales, pare de hacer marchar gente, de mandar gente a morir, y también a su cómplice Luis Arce, que calladito está... Compartido: 2.4K

Senadora presentará denuncia contra el MAS ante el Tribunal Supremo Electoral correodelsur.com | 17 hours ago ...se cancele su personería jurídica, por el hecho de que su candidato a presidente Luis Arce Catacora ha difundido el resultado de una encuesta cuando... declaraciones públicas, reiterativas y flagrantes realizadas ante medio de comunicación con alcance mundial por su militante y candidato presidencial, a nivel nacional, el señor Luis Arce Catacor Compartido: 1.5K

Creemos presenta denuncia ante el TSE para cancelar personería del MAS elpais.bo | 13 hours ago ...Movimiento al Socialismo (MAS). Sostienen que Luis Arce Catacora divulgó resultados de una encuesta, lo cual está prohibido por ley. "Estamos.... Señaló que, a diferencia de Lens, Luis Arce no convocó a una conferencia de prensa para mostrar los datos ni ofreció tortas y otra forma de presentación... Compartido: 1.2K

Creemos denuncia al MAS ante el TSE por difusión de encuesta eju.tv | 16 hours ago ...contra el Movimiento al Socialismo, debido a que su candidato, Luis Arce Catacora divulgó las encuestas internas de su partido. Por lo que esperan que con...: «Aquí sencillamente se tiene que cumplir la ley, él (Arce Catacora) habló claramente de encuestas internas y coincide con las encuestas que manejan ellos... Compartido: 1.1K

Creemos denuncia al MAS ante el TSE por difusión de encuesta - Diario Pagina Siete www.paginasiete.bo | 16 hours ago ...Electoral la demanda contra el Movimiento al Socialismo, debido a que su candidato, Luis Arce Catacora divulgó las encuestas internas de su partido... que Matkovic respondió: "Aquí sencillamente se tiene que cumplir la ley, él (Arce Catacora) habló claramente de encuestas internas y coincide con las... Compartido: 1.1K

Paco sobre encuesta: No hubo delito electoral al no haber premeditación eju.tv | 21 hours ago ...Socialismo (MAS), Marianela Paco, manifestó este viernes que la candidatura de Luis Arce no puede ser cancelada debido a que no se violó “ningún delito de... sus encuestas con todos los términos que establece el reglamento ( ). Luis Arce no hace esta acción bajo esos términos. Tiene que haberse referido al... Compartido: 1K

Creemos demanda inhabilitación del Movimiento Al Socialismo elpotosi.net | 14 hours ago ...presidenciales porque su candidato, Luis Arce Catacora, habría cometido una falta electoral al difundir los resultados de encuestas internas, lo que está... Alberto Arce Catacora. Pedimos la inmediata cancelación de la personalidad jurídica de dicho partido en cumplimiento de los artículos 135, parágrafo 1 y... Compartido: 933

MAS acusa a Samuel de difundir encuestas; éste dice que es absurdo compararlo con Arce erbol.com.bo | 16 hours ago ...pata de Luis Arce" con declaraciones suyas. Calificó de "absurdo" que se vinculen las dos situaciones que, en su criterio, son "distintas en tiempo y..., de haber difundido encuestas en sus redes sociales, sin embargo, el empresario respondió que es absurdo comparar lo que hizo con la situación de Luis... Compartido: 855

El MAS sostiene que Arce no cometió ningún delito electoral www.radiofides.com | 1 hour ago ...El Movimiento Al Socialismo (MAS), ratificó en las últimas horas que su candidato a la presidencia, Luis Arce Catacora, no cometió ningún delito... Compartido: 781