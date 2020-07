Huarachi: «No tuve contacto con Evo, mi trabajo es social y reivindicativo»

Página Siete Digital

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó este jueves que no tiene contacto con el expresidente Evo Morales y que su labor es netamente sindical, en respuesta a las acusaciones del Gobierno, de organizar movilizaciones en plena pandemia por órdenes del expresidente.

“No tengo ningún contacto (con Evo Morales), mi trabajo es social, reivindicativo de mis compañeros y estamos trabajando en ese marco”, aseveró en una entrevista con Red Uno.

El miércoles, el Gobierno anunció un proceso penal en su contra, acusándolo de atentado contra de la salud pública, entre otros cuatro delitos, después de la marcha que convocó el martes junto con el Pacto de Unidad del MAS, en la ciudad de El Alto y otros departamentos.

Sobre los destrozos que hubo al final de la concentración, que causaron un daño económico de 100.000 bolivianos a la Alcaldía alteña, indicó que se siente sorprendido porque la marcha se cerró de manera pacífica e indicó que se trata de gente que no es afiliada a la COB, por lo que anunció que se hará una investigación “porque no vamos a defender a delincuentes que atentan contra los bienes del Estado”.

Sobre el proceso en su contra, Huarachi explicó que los dirigentes están declarados en comisión, gozan del respaldo de la Constitución Política del Estado y el fuero sindical.

“Las decisiones no son a título personal, no decide Huarachi, todo se decide en un ampliado y lamento la actitud del Gobierno que se identifica más con la persecución. Hacemos conocer las necesidades en salud y educación, temas que no fueron atendidos”, manifestó el dirigente de la COB.

El dirigente apuntó que espera la notificación correspondiente para asumir la defensa, pero anticipó que hará una denuncia internacional sobre la persecución de la que se siente víctima.