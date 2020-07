Identifican a 15 personas con Covid-19 que participaron en la marcha del MAS en El Alto

ABI

El ministro de Defensa, Fernando López, reveló este martes que se identificaron a 15 personas con COVID-19 que participaron activamente en la marcha de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en la ciudad de El Alto.

No obstante, pese al grado de irresponsabilidad que demostraron, el Gobierno nacional ayudará a esas personas infectadas a ingresar a un centro de recuperación, para que traten la enfermedad y dejen de ser un riesgo para las demás personas, indicó López.

«Personas que estaban, inclusive hay un número, 15 personas que están con positivo. Lo que queremos hacer es ayudar a esas 15 personas, meterlas a un centro de recuperación, darles lo que corresponde y que dejen de contagiar», informó la autoridad.

Lamentó el actuar de esas personas, ya que su participación en la marcha seguramente derivó en «un montón de personas» contagiadas con coronavirus.

«Eso lastimosamente se está manejando, como dijo nuestra Presidenta (Jeanine Áñez), con un grado absoluto de irresponsabilidad; no es el momento. Las solicitudes y acciones que están tomando están absolutamente fuera de foco», lamentó.

Afirmó que esas personas infectadas advirtieron con ingresar en huelga de hambre, lo que representaría un peligro para sus propias vidas, ya que para enfrentar el COVID-19 se requiere un cuerpo fortalecido.

«Entonces, ese es un sacrificio que no tiene sentido. Todo lo que están haciendo no tiene sentido. Ustedes, vieron que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no reaccionaron absolutamente en nada», sostuvo.

La movilización de los grupos afines al MAS que se realizó en El Alto para que la fecha de elecciones sea el 6 de septiembre no fue pacífica, pues seguidores de ese partido causaron daños a los bienes públicos, destrozaron una ambulancia, agredieron a policías, trabajadores en salud y periodistas.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, informó que se inició la investigación para dar con los responsables de los hechos vandálicos, ya que los movilizados también destrozaron bienes públicos, como cámaras de lucha contra la inseguridad ciudadana.

mcr/