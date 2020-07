Impecable a los 80 años, Tina Turner regresa a la música junto al DJ Kygo

La cantante y el músico noruego lanzarán el viernes el remix de «What’s Love Got To Do With It», un clásico de Turner de 1984

A sus 80 años, Tina Turner regresa a la música junto al DJ Kygo

La gran Tina Turner está de regreso en el mundo de la música. A sus 80 años, la diva estadounidense se juntó con Kygo para hacer un remix de “What’s Love Got To Do With It”, uno de sus clásicos que formó parte de su disco Private Dancer, lanzado en 1984. El último álbum de estudio de Turner, Twenty Four Seven, salió en 1999.

“No puedo creer que voy a sacar una colaboración con Tina Turner este viernes”, anunció el productor noruego a través de sus redes sociales. “What’s Love Got To Do With It es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Es surrealista tener esta oportunidad de trabajar con una artista legendaria como ella”, agregó Kygo, que acompañó la publicación con una foto junto a la deslumbrante artista.

Este clásico fue compuesto por Graham Lyle y Terry Britten para el artista británico Cliff Richard, pero el equipo del cantante lo rechazó. Fue Tina quien la grabó y la transformó en un éxito mundial. “What’s Love Got To Do With It” ocupó la primera posición en la lista The Billboard Hot 100, en 1984. También le dio nombre años después a la película biográfica de la intérprete, protagonizada por Angela Bassett.

En tanto, el productor noruego, cuyo nombre real es Kyrre Gørvell-Dahll, hizo historia musical el año pasado cuando su remix de la versión de Whitney Houston “Higher Love” que fue todo un éxito y ubicó a la cantante, que murió en 2012, con un primer éxito póstumo en la lista Billboard Hot 100.

Un portavoz de la artista dijo tiempo atrás que Turner está “felizmente retirada” y no hace apariciones promocionales para ninguno de sus álbumes recopilatorios más recientes. Sin embargo, parece que Turner salió de su retiro para promocionar su trabajo con Kygo, ya que la pareja posó en la foto del lanzamiento del próximo single.

Craig Turner se suicidó a los 59 años en 2018

Turner actualmente reside en Suiza, con su esposo, Erwin Bach, con quien se casó en 2013. La cantante sufrió la pérdida de su hijo Craig Turner en el año 2018, quien se quitó la vida a los 59 años.

En declaraciones al New York Times el año pasado, Turner afirmó que había estado disfrutando de su retiro de los escenarios y que no tenía planes de volver a su carrera musical, diciendo: “No canto. No bailo. No me visto bien”. Por suerte la diva de la música, que realizó una gira oficial por última vez en 2009, parece haber cambiado de opinión.

Hace unos días y desde su cuenta de Intagram, la cantante compartió una versión remasterizada del vídeo de “The Best”, otro de sus hits, que formó parte de Simply the Best, la primera recopilación de grandes éxitos de Turner, lanzada el 22 de octubre de 1991.

Fuente: infobae.com