Informe jurídico de la FBF destroza el plan Unidos por el Fútbol

martes, 7 de julio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Marco Mejía / La Paz

La parte legal de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) destrozó el plan Unidos por el Fútbol que lidera Marcelo Claure para transmitir el fútbol boliviano por los siguientes diez años. En un informe jurídico, la FBF aclaró que ningún club de la División Profesional es dueño de sus derechos y que los mismos le pertenecen al organizador de los torneos nacionales.

El abogado Jorge Mostajo explicó a los ocho clubes asistentes al consejo superior que la propuesta de Unidos por el Fútbol no aplica en la legislación boliviana y que tiene muchas fallas que deberían subsanarse antes de su consolidación como una empresa.

Mostajo puso énfasis en tres puntos para justificar su postura: la parte comercial, telecomunicaciones y tributaria.

Comercial

“En la parte comercial, la empresa no está constituida y no se puede tomar una oferta sobre algo que no está constituida. Debía registrarse en Fundempresa para adecuarse a la legislación boliviana”, explicó Mostajo.

Telecomunicaciones

Dijo que “Unidos por el Fútbol debería obtener una licencia para ser operador, eso tarda mucho tiempo para ser aceptado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Habría un problema de parte del regulador por el monopolio que propone Claure al ser el accionista mayor”.

Impuestos

Finalmente, en la parte tributaria, Mostajo recomendó a los clubes y la FBF que se tenga cuidado en el pago del impuesto a las utilidades. Recordó que los clubes están exentos de este pago, pero que Impuestos le cayó con todo a una entidad (Bolívar) por querer aplicar esta figura en la venta de departamentos que tiene en las torres de la calle 17.

“Estaba lucrando y hay que tener cuidado con esa estructura tributaria para no pasar problemas. Hay un precedente nefasto de una entidad deportiva que debe millones de bolivianos a Impuestos”, subrayó.

Conclusiones

Antes de dar sus conclusiones, Mostajo afirmó que los seis clubes que pretenden vender sus derechos por separado no pueden poner como espejo a imitar lo que pasó en el fútbol brasileño con ocho clubes que venden por separado.

Explicó que en Brasil existe la “ley Pelé”, bajo la cual las instituciones pueden comercializar por su cuenta. También anotó que la Ley de derechos de autor que existe en Bolivia no aplica para el fútbol, ya que sólo ampara a obras literarias y científicas. “Hago notar que hubo una consulta a la FIFA y ellos respondieron a quién pertenecen los derechos y son a los que organizan el campeonato y no los clubes, jugadores, árbitros y técnicos. Lo que se hace es delegar al que organiza el torneo y en este caso es la FBF. Los clubes no tienen los derechos de transmisión, no los ampara nadie, sólo es del organizador del evento”, puntualizó.

Canal del fútbol

Mostajo apuntó que la propuesta que tiene el Canal del Fútbol en Chile es interesante, pero sugiere que si se adapta a Bolivia se imite el paquete accionario en el que la Asociación de ese país tiene el 80% y un 20% es para los inversores. “También recomendaría marcar los límites de los derechos del club y del que organiza sería bueno hacer un reglamento de derechos comerciales a futuro, pero con base en los de FIFA y Conmebol para moverse de esa forma interna”, concluyó.