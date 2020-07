Inician campaña para apoyar a Jaime Moreno que sufrió un accidente en EEUU

El accidente del exmundialista Jaime Moreno ha causado consternación por su gravedad y las consecuencias que puede registrar. Sus excompañeros iniciaron una campaña para ayudarlo con los gastos que demande su recuperación. Pondrán a la venta una réplica de la camiseta histórica de la Selección nacional del 94, con el autógrafo de los protagonistas.

El anuncio lo publicó este viernes Carlos Borja,uno de los exmundialistas que hizo un llamado a la solidaridad de los bolivianos con Moreno. “Solicitamos la cooperación de todos para paliar los gastos de recuperación, de quien fue un digno representante de la selección boliviana que nos llevó al Mundial del 94”, escribió el también ídolo de Bolívar.

Borja dijo que las camisetas de la campaña solidaria llevarán las firmas de todos los componentes de la selección del 94 y estarán a la venta. Los interesados en adquirirlas y en apoyar al exdelantero del DC United pueden comunicarse al 70658848.

¿Qué pasó?

Moreno sufrió un accidente el 13 de julio en Washington (Estados Unidos), en un partido de golf. «Fue un accidente tan rápido y tan estúpido. La pelota estaba en el carril de cemento por donde circulan los carritos. Le pegué, pero rebotó en un borde y me reventó el ojo”, relató a Facetas Deportivas.

El exatacante nacional aseguró que mientras no baje la sangre de su ojo, no se sabrá si necesita una operación para conocer el daño causado. “Es una desgracia tan grande que me puede cambiar la vida”, se lamentó Jaime.