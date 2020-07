Jaime Moreno se recupera de una cirugía en el ojo, tras ser golpeado con una pelota de golf

El exjugador del club DC United Jaime Moreno tuvo que ser intervenido quirúrgicamente del ojo izquierdo, luego que fuera golpeado con una pelota de golf, mientras jugaba, en Estados Unidos.

“Fue un accidente tan rápido y tan estúpido. La pelota estaba en el carril de cemento por donde pasan los carritos. Le pegue pero rebotó en un borde y me reventó el ojo. Una desgracia tan grande que me puede cambiar la vida, porque no es seguro que me recupere y hasta que la sangre baje, tomará tiempo para decidir si hay que hacer otra operación. Puede pasar en una ocasión en millones y me pasó a mí. Hay que esperar con fe para que todo vuelva a la normalidad”, contó Jaime Moreno, a Facetas Deportivas.

El accidente se registró mientras jugaba al golf, un deporte que practica desde hace buen tiempo atrás y es una de sus actividades preferidas después que dejó el fútbol.

“Fue hace una semana atrás y esto va a demandar un tiempo prolongado de recuperación”, habló Moreno sobre su recuperación.

La recuperación de Moreno será lenta, porque según los galenos que fueron parte de la operación, demandará un tiempo para que la visión pueda recuperarse del todo. Mientras el exjugador de la Selección nacional deberá estar con un protector en el ojo izquierdo.