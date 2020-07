Jeanine Áñez se solidariza con el ministro de Minería, Fernando Oropeza, quien contrajo Covid-19

Hace pocos días que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez también dio positivo a las pruebas. Antes Fernando López y Elva Pinckert estuvieron aislados. Arturo Murillo dijo que ya son siete los que contrajeron el virus.

Luis Marcelo Tedesqui Vargas



La presidenta Jeanine Áñez informó este sábado en su cuenta de Twitter que otro de sus ministros, el de Minería, Fernando Oropeza, dio positivo a Covid-19.

En su cuenta de Twitter, escribió: “Mi solidaridad y todos mis mejores deseos para Jorge Fernando Oropeza, nuestro ministro de Minería y Metalurgia, que lamentablemente dio positivo a Covid-19. Esperamos tu pronta recuperación. Fuerza Jorge, te tengo en mis oraciones”.

Esta semana se conoció que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, había contraído el coronavirus. Hasta el momento, ministros como el de Defensa, Fernando López, y de Medio Ambiente, María Elva Pinckert pasaron por un periodo de aislamiento en mayo debido a que en sus entornos familiares se confirmaron casos de Covid-19.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó que los ministros están en primera línea trabajando por el pueblo. “Si no me equivoco, ya van siete ministros que han caído con Covid-19, y no por eso nos estamos escondiendo detrás de un escritorio, ni estamos mandando desde alguna mansión en algún lugar del mundo”, aseveró sin nombrar a todas las autoridades que se contagiaron.

Fuente: https://eldeber.com.bo