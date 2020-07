Jujuy evalúa legalizar la importación de hoja de coca de Bolivia

Página Siete

En la provincia de Jujuy, Argentina, evalúan la posible legalización de la importación de hoja de coca desde Bolivia, debido a la demanda del producto en el norte del país vecino.

“Le pido a los legisladores nacionales la legalización de la importación de coca, porque la no legalización de la importación de coca genera todo este tema, Si estuviera legalizada la importación de coca, viene por un conducto y por el puente internacional, porque no es la coca la que contagia, es el contacto, el no cuidado, el no cumplimiento del protocolo”, dijo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales

La autoridad jujeña afirmó que buena parte de los contagios de la región se deben a que la gente cruza la frontera con Bolivia para comprar la hoja tradicional del arbusto.

“Si no paramos eso estamos en la parrilla, porque nos van a pasar más casos (de coronavirus). Paremos el tema de la (venta de coca) porque eso es lo que está generando el paso hormiga de los que van para el negocio de la venta de coca”.