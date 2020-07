Kazajistán niega alerta de la Embajada china sobre una peligrosa neumonía mucho más letal que el coronavirus

El Ministerio de Salud de Kazajistán calificó de falsa la información difundida por la Embajada de China y varios medios de ese país sobre la aparición en territorio kazajo de una peligrosa y desconocida neumonía local, con tasa de mortalidad mayor que la del coronavirus, según un comunicado del Ministerio.

Este jueves, la misión diplomática china en Astaná refirió datos oficiales de la parte kazaja, según los cuales en las tres regiones de la República se habría registrado desde mediados de junio un aumento notable en el número de pacientes con neumonía, en una variedad no causada por el coronavirus.

«El Ministerio de Salud de la República de Kazajistán declara oficialmente que esa información no se ajusta a la realidad», reza el texto del comunicado ministerial.

Las autoridades de Kazajistán precisaron que durante la sesión informativa de este jueves –que la Embajada china mencionó en su comunicado–, el ministro de Salud del país, Alexéi Tsoi, hablaba sobre el número de neumonías en su conjunto, no de una particular neumonía peligrosa y desconocida. En su alocución, Tsoi informó de varios tipos de esa enfermedad, como «bacteriana, fúngica, de origen viral e incluso sobre neumonía viral con etiología no especificada, según la Clasificación Internacional de Enfermedades (la CIE-10)» de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Es importante notar que la OMS introdujo códigos de neumonía en la CIE-10, en los casos en los que el covid-19 es diagnosticado clínicamente o epidemiológicamente; por ejemplo, con las opacidades en vidrio esmerilado en los pulmones afectados, pero que no está confirmada en laboratorio», reza el texto del comunicado. «A este respecto, Kazajistán, como otros países, mantiene un recuento y una vigilancia de este tipo de neumonías, que permite tomar decisiones oportunas dirigidas a estabilizar la incidencia y prevalencia del covid-19», concluyó el Ministerio de Salud.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Asimismo, las autoridades destacaron que el ministro de Salud del país mantuvo este viernes una conversación telefónica con el embajador de China en Kazajistán sobre el asunto.

El número total de pacientes contagiados por el covid-19 llegó en Kazajistán a 54.747, de los cuales 264 han muerto.

Fuente: Actualidad RT