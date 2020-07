La boliviana que llegó a Cartoon Network: “Lo difícil es convertir las ideas en algo»

Al igual que muchos otros estudiantes de su generación, Matisse González no tenía claro el camino que quería tomar después del colegio. Siempre estuvo atraída por el arte, pero decidió aplicar a varias carreras en diferentes universidades antes de aterrizar en la profesión que cumpliría todas sus expectativas: la animación.

“Me di cuenta de que la animación es la combinación perfecta entre todo lo que yo quería hacer. Tenía literatura, dibujo, cine y un poco de informática”, afirmó la paceña.

Tras su paso por la Academia de Cine de Baden-Württemberg, en Alemania, y poco después de cumplir los 27 años, González ya cuenta con varios logros en su currículo. Uno de sus primeros cortos animados, Gravedad, fue este año finalista de los Premios Quirino y nominado para los Annie Awards ; y el próximo septiembre presenta su primer capítulo piloto para Cartoon Network Latinoamérica, tras ganar el concurso Girl power, Pitch Me the future en el Festival de animación mexicano Pixelatl.

“Es fácil tener ideas, lo difícil es convertir esas ideas en algo”, sostuvo la animadora. “Para mí una buena idea no es poderosa al menos que signifique o represente algo o que sea una metáfora para algo”, señaló.

Si bien la artista admitió que el trabajo de su padre el pintor Keiko González ha sido una influencia en su carrera e incluso en su estilo de dibujo, recalcó que ambos basan su trabajo en ideas conceptualmente opuestas.

“Crecer en un ambiente artístico ya te da una ventaja. Simplemente con ver a alguien dibujar, ver a alguien ganarse la vida con el arte, ya te da la esperanza de que tú puedes hacer lo mismo”, afirmó Matisse. “Para él lo único que tienes que sentir es el arte mismo, la pintura misma, un segundo significado está prohibido en sus ojos. Pero yo soy lo contrario de eso. Para mí cada línea, cada movimiento tiene un significado y quiero aprender a manipular eso. A mí me importa mucho la historia y a mi papá no, nada de historia, sólo arte. Ahí nos separamos un poco”.

Por el momento, González planea desarrollar su carrera en Alemania, pero está en las primeras fases de un proyecto inspirado en Latinoamérica, lo que podría significar su retorno a Bolivia en los próximos meses.

Y si bien los últimos reconocimientos suponen un impulso a su carrera, la animadora es consciente de que aún le queda mucho por avanzar.

“Aumenta mi seguridad, pero todavía siento que me falta mucho. Estoy en lugares en los que mucha gente quisiera estar y estoy muy agradecida por eso, pero siento que todavía tengo mucho que aprender”, recalcó. “También tiene mucho que ver con que la vida de artista es una vida muy insegura. No sabes si vas a tener trabajo en el año. Tal vez eso no me deja disfrutar de mis éxitos porque ya estoy pensando en el próximo proyecto”, añadió.

Alucinaciones en el espacio

El piloto para Cartoon Network cuenta la historia de dos astronautas que empiezan a sufrir alucinaciones por el aislamiento en el espacio.

“La idea es que las alucinaciones están basadas en personas y problemas de la Tierra. Así vas conociendo un poco más a los astronautas, qué son las cosas que dejaron en su hogar y a lo que quieren volver”, detalló la animadora. “Como son alucinaciones, uno puede volverse loco. Uno no tiene que siempre dibujar a una persona sino que con la animación le puedes dar todo un twist”, adelantó.

