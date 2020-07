La charla más íntima entre Eugenio Derbez y Vadhir: por qué el actor no tenía claro cómo se concibe un bebé

Eugenio recordó el momento y la persona con la que perdió su virginidad y cómo su madre, Silvia Derbez, le habló de sexualidad cuando era adolescente

Eugenio Derbez no solo contó a su hijo Vadhir cómo pensaba que se hacían los bebés, cuando era adolescente, también habló del momento en que perdió su virginidad y la persona con la que ocurrió.

En una sincera charla entre padre e hijo, que fue compartida por Vadhir en su canal de YouTube, Eugenio contó algunas anécdotas de su niñez y juventud.

Recordó que su madre, Silvia Derbez, nunca habló claramente con él sobre sexualidad.

Todo surgió porque Eugenio dijo que fue un niño sumamente tímido, aunque travieso (e incluso habló de una fuerte broma que le hizo a Verónica Castro).

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Entonces Vadhir le preguntó cómo le hacía para acercarse a las chicas e iniciar romances si era tan tímido.

“Era incapaz de tirarle la onda a alguien, acabé andando con puras chavas que me tiraron la onda”, confesó el protagonista de No se aceptan devoluciones.

De su actual esposa, Alessandra Rosaldo, dijo que las cosas se dieron porque la atracción fue mutua y desde un inicio ella le mostró interés, pues para él alguna mujer que se hiciera la difícil quedaba descartada.

Eugenio Derbez y un mensaje que le dedicó a su mamá hace un par de meses

Vadhir le preguntó hasta cuándo había sido virgen, y tal como lo declaró ya hace un par de años, Derbez comentó que fue “hasta los 21 años y por lo mismo. La mamá de Aislinn fue mi primera vez”.

Eugenio detalló que su problema fue que en su familia nunca se habló abiertamente de sexualidad.

“Mi papá me llevaba 45 años, y era de la vieja guardia, jamás habló de sexo conmigo, era tabú, prohibido. Entonces mi pobre madre se las ingeniaba para hablar conmigo de esas cosas y tampoco era muy hábil, como podrán ver”, explicó el hijo de Silvia Derbez.

“Entonces mi mamá jamás me dijo ‘mira, hijo, los preservativos’ ni nada, todo lo tuve que investigar yo con mis cuates”, añadió.

Derbez pensaba que nació gracias a una semilla que sus papás plantaron en una maceta de su terraza

Derbez sorprendió a su hijo Vadhir, quien lo escuchaba entre admirado e incrédulo y sin dejar nunca de bromear con él, al revelarle la manera en que él pensaba que se hacían los bebés.

“Ya adolescente, ya grandecito, yo era muy inocente, nunca fui a una discoteca en toda mi vida, eso no existió en mi vida, no salía, no me reventaba, era yo mega nerd. Mi mamá me tenía amenazado”, contó.”Cuando tenía novia no las tocaba, era de manita sudada”.

Según Derbez, cuando tenía unos 13 o 14 años su madre habló con él e intentó explicarle la concepción, pero le dijo “‘tu papá puso una semillita’. En mi cabeza fue como el único lugar donde hay macetas es la terraza. Me imaginé a mi papá y mi mamá ahí, entonces salieron a la terraza y sembraron una semilla y de ese acto nací. No acababa de entender todo, pero sí tenía claro que mi mamá y papá salieron a la terraza y ahí se gestó todo. Así de estúpido era yo y es que mi mamá nunca me explicó las cosas bien”.

Vadhir entonces señaló la importancia de que los padres hablen claramente con sus hijos sobre sexualidad, a lo que Derbez añadió «explíquenle las cosas más claramente si no, no lo entienden».

Padre e hijo rieron juntos cuando Derbez dijo que había descubierto un nuevo mundo al conocer a la mamá de su hija Aislinn, Gabriela Michel.

Derbez tuvo a Aislinn en 1987 y en una entrevista que tuvo con ella el pasado mayo, reconoció que no tomó tan bien la noticia de la llegada de su primera hija.

“Fue un shock, tenía muchos sueños que alcanzar, muchas metas que lograr y la paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock, de se acabó la vida, ya no voy a poder lograr mis sueños, tendré que ponerme a trabajar, fue un hasta aquí con mis sueños”,

Vea el video completo:

Fuente: Infobae