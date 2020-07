La Copa ya tiene fecha y en Bolivia empiezan a ver el tema de la vuelta

El Consejo de la Conmebol definió el 15 de septiembre como la posible fecha para la reanudación de la Copa Libertadores y octubre para el inicio de las Eliminatorias. Pero en Bolivia recién conformaron una comisión para acelerar el tema de los protocolos.

Los clubes Wilstermann y Bolívar ya consiguieron la aprobación de sus protocolos de bioseguridad de la Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte (Sobomed), pero después de más de una semana aún no tienen una respuesta clara de cuándo podrían volver a los entrenamientos.

El viceministro de Deportes, Augusto Chávez, informó que se conformó una comisión entre su Viceministerio, el Ministerio de Salud, Sobomed y el Comité Olímpico Boliviano (COB) para acelerar el tema de las autorizaciones para las prácticas deportivas.

“Estamos muy preocupados por la demora que están siguiendo estos protocolos, es por eso que se ha decidido crear una comisión. Hemos quedado en reunirnos el lunes a las 10:00, para tocar este tema de los protocolos para que los deportistas y las federaciones puedan volver de a poco a los entrenamientos”, explicó Chávez.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

La autoridad es consciente de que existen algunas prioridades para volver a los entrenamientos, como ser los atletas que competirán o buscan su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2021, los clubes Wilstermann y Bolívar que deben jugar la Copa Libertadores y la selección nacional que jugará las Eliminatorias en octubre.

Chávez explicó que el lunes se tendrá un panorama más claro, aunque recalcó que la prioridad será la salud.

Aunque los clubes Wilstermann y Bolívar no tienen fecha concreta para el reinicio de sus entrenamientos, ya hicieron conocer a sus jugadores que están fuera de Cochabamba y La Paz, respectivamente, que deben empezar a ver la forma de volver a sus ciudades.

En ambos casos la idea es volver a los entrenamientos, máximo a fin de mes o a inicios de agosto, para así tener las seis semanas necesarias para recuperar física y tácticamente a los jugadores, que estuvieron parados desde el 15 de marzo pasado.

La selección también espera poder concentrarse con los convocados en agosto.

¿Sería una desventaja?

Si bien el Gobierno prioriza la vuelta de los clubes que participarán en la Copa Libertadores y la selección, ¿esta determinación podría significar de cierta forma una desventaja para el resto?

El entrenador de Always Ready, Eduardo Villegas, asegura que “me parece un tanto fuera de lugar que la selección pretenda entrenar, si los clubes no pueden por qué la selección sí y no estamos hablando de algo con más o menos cuidado, porque el Gobierno ha dictaminado que aún no se puede tener reuniones de más de 10 personas, en ese sentido cuidando la integridad de los jugadores es que tenemos que esperar”.

Villegas dejó en claro que quisiera volver a trabajar con sus jugadores, pero “dependo de la parte médica de mi club y eso a través de ciertos niveles médicos que tienen la federación y el Gobierno” y pese a todo si tienen el permiso, enviará a sus jugadores a la Verde.