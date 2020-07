La Covid-19 obligará a alargar interinato en la presidencia de la FBF

Campeones

miércoles, 22 de julio de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La pandemia del coronavirus obligará a prolongar el interinato en la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Para elegir al próximo titular se necesita obligatoriamente organizar un congreso ordinario presencial, ya que la votación es secreta y no se la puede realizar de manera virtual.

De acuerdo a las tendencias que maneja el Ministerio de Salud, el pico máximo de contagios se producirá en el mes de agosto y principios de septiembre, posteriormente, se estima que la curva de contagios comience a descender.

El estatuto de la FBF norma que se debe citar a un congreso con 60 días de anticipación, entonces en el mejor de los casos el mismo podría llevarse a cabo en octubre, cuando exista menor riesgo de contagio.

En su momento se habló de la posibilidad de realizar un congreso virtual, pero el gerente de licencias de la Federación, Omar Dorado, dijo que la norma establece votación secreta de parte de los miembros al congreso para elegir al presidente.

“En mi opinión legal como abogado, no se puede hacer un congreso virtual porque no lo establece ninguna norma estatutaria, ni deportiva de FIFA y Conmebol; además, el voto es secreto y cómo podemos garantizar esa condición en una reunión virtual”, subrayó Dorado.

El directivo recordó que reuniones como realizó la División Profesional durante toda la pandemia no están prohibidas, ya que se tocaron temas administrativos. “No hay problema en esas reuniones que tuvo la División Profesional, porque no hay temas secretos; pero una elección del presidente debe ser en congreso presencial, ya que el voto es secreto, no se puede alegremente desvirtuar el estatuto, lo estaríamos violando”, alertó Dorado.

Seguridad sanitaria

Instó a que las autoridades del fútbol nacional tomen todas las medidas de seguridad cuando se convoquen a los delgados para evitar que exista contagios entre los asistentes.

“Tienen que ver la forma de hacerlo y ahí entra la bioseguridad, recuerden todos que don César Salinas contrajo la enfermedad al gestionar que vuelva el fútbol en reuniones con autoridades. La Covid-19 no es un juego, hay que tener mucho cuidado”, advirtió.

El presidente del comité electoral de la FBF, Limbert Cardozo, evitó emitir cualquier tipo de opinión para no ser mal interpretado. “Ya existe un comité electoral con su código y su reglamento, yo no puede adelantar ningún criterio, ya que en cualquier momento vamos a tener que dirimir y no podemos adelantar criterio”, se disculpó el abogado.

Los actuales miembros del comité ejecutivo de la FBF mencionaron que por el momento no harán ninguna declaración respecto a las próximas elecciones, ya que guardan el luto decretado por esta entidad ante el fallecimiento de Salinas.