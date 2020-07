La emotiva carta que el DT de la selección boliviana le escribió a Salinas

EL DEBER Nataly Carrión Cárdenas

“Que su alma descanse en paz y como el vuelo del cóndor se eleve hasta la eternidad”, dice la última parte de la emotiva carta que escribió el director técnico de la selección boliviana, César Farías, a César Salinas horas después de que se conociera su muerte a causa del coronavirus. Trabajaron juntos en The Strongest y en la Verde.

Farías hizo un repaso desde su primera llegada a The Strongest hasta la participación de la selección nacional sub-23 en el Preolímpico de Colombia (enero 2020). “Un día del 2016 llegué a La Paz, por esas vueltas que da el fútbol, a solo 24 horas para que The Strongest jugara ante el Sao Paulo por la Copa Libertadores”, recuerda el venezolano que describe a Salinas como «un hombre pausado y humilde» al que no les gustaban las cámaras y que tenía sueños por cumplir.

Una vez quedaron en el camino del torneo más importante del continente, Farías tuvo que dejar el Tigre, pero al poco tiempo Salinas fue hasta Buenos Aires para contratarlo nuevamente. «(…) Esperaba que entendiera que él quería ser campeón y (que deseaba) competir en la Copa Libertadores», agrega el venezolano.

Farías destacó que Salinas cumplió con sus palabras y fue creciendo como dirigente. “Fue creciendo en su rol al punto tal de ganarle al dirigente más exitoso del fútbol boliviano, en mi opinión, don Guido Loayza”, remarcó. Además, resaltó el equipo que armaron para alzar la copa en 2016.

La estrecha relación laboral entre Farías y Salinas hizo que el dirigente invite al entrenador a dirigir la Selección nacional, en primera instancia como invitado. Luego de varios meses y de haber apostado por Eduardo Villegas que no tuvo una buena andadura al mando del combinado de la FBF , Salinas finalmente se inclinó por Farías.