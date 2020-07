La Paz: El Hospital del Norte está en crisis con camas y UTIs llenas

Verónica Zapana S. / La Paz

El Hospital del Norte, el centro de referencia para atender casos de Covid-19 en el departamento de La Paz, está en crisis con camas llenas y sin espacio en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Este establecimiento también está en emergencia porque cuenta con un personal reducido y está sin director.

“Estamos en total colapso. En el hospital no puede entrar ni una aguja más porque todas las camas están llenas y lastimosamente no tenemos personal”, solloza una enfermera del Hospital del Norte, el único nosocomio de tercer nivel de El Alto y de referencia para atender a los pacientes con coronavirus del departamento de La Paz.

Este nosocomio -dependiente de la Gobernación paceña- fue el primer centro habilitado para la atención de casos de Covid-19 en marzo pasado, cuando se registró el brote del virus. Ayer, la secretaria ejecutiva del sindicato de trabajadores de este establecimiento de salud Carla Poma explicó que el nosocomio “se encuentra en crisis porque el hospital ha colapsado”.

Poma relató que en el hospital ya no hay espacio. “Las ocho camas de terapia intensiva están llenas, también están repletas las 13 camas del primer piso y las 25 camas del segundo nivel”, lamentó.

La representante del sector sostuvo que incluso las camas de la sala de Emergencias se encuentran llenas. “No hay espacio en el hospital y no sabemos qué hacer”, indicó. Relató que en medio de este colapso las ambulancias aún llegaban al hospital con pacientes, pero lastimosamente no existe un espacio donde internar a los enfermos.

“Ya no tenemos espacio para atender a los pacientes. No es que no queramos recibir, sino que ya no entra ni un alfiler”, agregó Poma.

El jefe de la Unidad de Terapia Intensiva Antonio Viruez aseguró que las camas de “las salas de terapia intensiva y de intermedia están llenas”.

“Lastimosamente siguen llegando. La sala de terapia intensiva y la de terapia intermedia están llenas, nos quieren seguir refiriendo pacientes. Nunca rechazamos pacientes, ni lo haremos, pero si a un lugar de ocho para enfermos, metemos 15, la atención será peor”, explicó preocupado Viruez.

Poma aseguró que “lastimosamente las camas de terapia intensiva que fueron entregadas por el Gobierno no están funcionando porque no hay personal”. Explicó que tropiezan con este problema y aseguró que los trabajadores del nosocomio también fueron contagiados con el coronavirus.

“Mis compañeros están infectados, hay enfermeras, camilleros y personal de limpieza”, contó Poma.

La representante del personal del nosocomio explicó que los trabajadores también están con la susceptibilidad de haberse contagiado el coronavirus porque los insumos de bioseguridad son muy pocos.

“Sólo tenemos barbijos, pero no los Equipos de Protección Personal (EPP) que deberían darnos, ya que somos un hospital de referencia de Covid-19. Todos nuestros pacientes tienen el virus”, aseguró.

Requieren más personal

Debido a ello, Poma exigió que también se aumente más personal y se implementen las pruebas para tomar las muestras a todo el personal que lucha contra la enfermedad en primera línea.

Viruez indicó que cada día se conoce de alguno de sus colegas o trabajadores de salud que dieron positivo.

“Lógicamente tenemos el riesgo de que cualquiera de nosotros salga positivo o peor aun de baja porque podemos hospitalizarnos”, indicó.

Poma también aseguró que los trabajadores enfrentan otro problema y están en incertidumbre “Desde el pasado lunes no tenemos director, ya nuestro director el doctor (Ramiro) Narváez, fue ascendido y fue llevado a la dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes), pero lastimosamente ahora estamos abandonados. Nos hemos quedado huérfanos”, lamentó.

Atienden a pacientes en la CNS

La representante de los trabajadores del Hospital del Norte dijo que el nosocomio -pese a ser el único de la ciudad de El Alto en atender casos de coronavirus- atiende a pacientes positivos de La Paz y de la Caja Nacional de Salud (CNS).

“A penas el 42% de los pacientes son de El Alto, el resto es de La Paz. Además también están llegando enfermos de la Caja Nacional “, indicó además la representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) Vanessa Alanoca.

Explicó que no son sólo dos pacientes de la CNS, sino son varios. “Hace media hora ingresó una ambulancia de la CNS trayendo un paciente asegurado a la Caja. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a atender a sus asegurados?, ¿cuánto tiempo aportamos a la Caja y ellos no se hacen cargo?”.

El familiar de un paciente con síntomas de coronavirus dijo llorando que sufren por falta de atención médica.

“La gente que no tiene seguro está peregrinando por atención y la gente de la Caja se está internando a sus pacientes. No es justo. Es una pena que la gente pobre y sin seguro sufra buscando atención”, dijo.



El Alto: hay 90 profesionales de salud infectados

Daniel Cazas, ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) en El Alto, reportó que 90 trabajadores del sector de salud dieron positivo al coronavirus.

“Se incrementaron los casos positivos. Tenemos 90 profesionales y trabajadores que han dado positivo a Covid-19”, dijo Cazas, según la red Erbol.

El médico indicó que de los profesionales de salud afectados por el virus, 36 son médicos, 26 son auxiliares de enfermería, siete son enfermeras y el resto trabajadores de salud.

Recordó que si se reduce una persona en un servicio, se perjudica y se retrasa la atención a los pacientes porque las autoridades no dotaron los ítems que estaban comprometidos para la ciudad de El Alto.

El representante lamentó además que ya se registró la muerte de un profesional del gremio que trabajaba en las redes de salud de la urbe alteña. Añadió que esperan el resultado de la prueba para confirmar Covid-19.

Reveló que en algunos centros de salud de la urbe alteña no tienen lavandina (hipoclorito de sodio) para realizar las tareas de limpieza y desinfección sanitaria. Sostuvo se realizó un insistente pedido de insumos de bioseguridad para los establecimientos de salud.

“Estamos de mal en peor (…) tendremos que ir cerrando los servicios de salud”, alertó el representante. Advirtió que las Unidades de Terapia Intensiva están llenas y que si se siguen complicando los pacientes no podrán atenderlos.

Cazas dijo que esperan las respuestas del nuevo director del Sedes (Servicio Departamental de Salud) y advirtió que en caso de no recibir una respuesta, alistan protestas. Recordó que uno de sus pedidos en la entrega de pruebas para los trabajadores de salud.

