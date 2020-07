La Paz: hay personas con Covid-19 que esperan 10 días por un cupo en el hospital

Verónica Zapana S. / La Paz

En La Paz hay pacientes con Covid-19 que esperan hasta 10 días para saber si el Servicio Departamental de Salud (Sedes) los derivará a un hospital o al Centro de Aislamiento. Médicos criticaron la demora y la burocracia en la atención de los infectados e indicaron que muchas personas perdieron la vida en espera para ser internados en los establecimientos destinados a la atención de este mal.

El nuevo director del Sedes Ramiro Narváez aseguró que los 30 Equipos de Respuesta Rápida que actualmente funcionan en La Paz y El Alto son insuficientes. Aseguró que hoy se planteará ampliar estos grupos a 100.

“Hace dos semanas mi tío llamó a la línea 168 para informar que tenía todos los síntomas de Covid-19. Le indicaron que se aísle en casa y que le llamarían para hacerle sus controles. Jamás llamaron. Nos avisó y comenzamos a insistir, pasaron tres días y llegaron para tomarle la muestra. Él nos contó que se sentía peor, que ya no sentía los olores y sabores y que se sentía débil. Volvimos a llamar para que lo trasladen a un hospital, pero nos dijeron que había gente más enferma que permanecía en casa”, relató entre lágrimas Rosa.

Luego de dos días, el tío de Rosa falleció en casa. “No pudimos hacer nada. Luego contratamos a una funeraria para cremar los restos. Dos días después llegaron los resultados indicando que era positivo. Ya le dijimos que falleció”, relató la joven e indicó que “se esperó cinco días para que los médicos lo deriven a un hospital o al centro de aislamiento. Tal vez si lo hubiesen llevado a un centro médico, mi tío seguiría con vida”.

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz Fernando Romero informó que mucha gente que se enferma con Covid-19 denunció que existen retrasos en la toma de muestras para saber si se tiene o no coronavirus, además deben esperar días para saber si se envía a un paciente a un hospital o al centro de aislamiento.

“Lamentablemente nos han llegado denuncias de personas que han indicado que esperaron desde cinco, siete, hasta 10 días para que el Sedes los derive a uno de los dos hospitales de referencia o al Centro de Aislamiento. Y en muchos casos, los pacientes murieron esperando este aval”, sostuvo Romero.

El representante del Sirmes indicó que tan sólo el lunes por la noche recibió varias llamadas de diferentes personas que indicaban que no reciben atención. “Los hospitales los rechazan porque se necesita sí o sí que el Sedes los derive. Y no pueden esperar viendo que su pariente está agonizando. Es terrible esa situación”, explicó.

El lunes, muchas personas acudieron al hospital de Cotahuma en busca de atención. Su director Martín Carrasco advirtió que las personas que no cuenten con un seguro de salud deben llamar primero a la línea 168 del Sedes La Paz y en adelante se actúa de acuerdo con un protocolo. Luego, una brigada tendrá que llegar hasta el domicilio del enfermo, tomarle la muestra y evaluar su salud. Si sale positivo y tiene síntomas leves, la persona deberá aislarse en su casa si reúne las condiciones, de lo contrario será trasladado al ex-Hotel Real Plaza. Pero si su salud se complica será llevado a alguno de los hospitales de referencia, La Portada o Cotahuma.

Carrasco explicó que entre el lunes y ayer ya se recibió a 12 enfermos con sintomatología moderada. “Cuando hay un paciente delicado tiene que primar el sentido de la vida en la atención. Ya lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo”, dijo la autoridad en una entrevista con radio Compañera.

Carrasco aseguró que en el nosocomio no reciben a pacientes “sospechosos” e indicó que sólo ingresan los que ya dieron positivo. Una de las razones -según el médico- es que si una persona da negativo y se expone al virus en el hospital. Indicó que por eso los pacientes deben hacerse la prueba antes.

José contó a Página Siete que le tomaron la muestra y esperó los resultados por cinco días. Pero se extrañó porque a su mamá y a su hijo que eran sus contactos no les tomaron la muestra. “Lastimosamente mi mamá ya presenta síntomas y durante este tiempo nadie me llamó -pese a que en la línea 168 me dijeron que lo harían- no lo hicieron”, explicó.

Para el vicepresidente del Colegio Médico de La Paz y presidente del Comité Científico Departamental Ricardo Landívar “es lamentable que los pacientes tengan que mendigar por una autorización. Muchos pierden la vida en esa espera. Por eso para mí esto es una burocracia, la cual debe terminar porque no se puede jugar con la vida”, sostuvo.

Landívar indicó que es el protocolo para ser valorado, pero “debe ser más rápido”. “Me han llamado pacientes quejándose porque no recibían respuestas”, dijo e indicó que espera que en los siguientes días mejore esta situación.

Reforzar equipos de respuesta

Para el nuevo director del Sedes La Paz, “hay pocos Equipos de Respuesta Rápida (ERRE). “Son apenas 30 para La Paz y El Alto”, dijo en su primer día de trabajo.

Narváez sostuvo que por eso ahora readecúa su equipo de trabajo para agilizar esos cuellos de botella. Además para dar mayor funcionalidad a los ERREs. “Estamos trabajando con el Comité Científico Departamental para mejorar el trabajo”, dijo.

Aseguró que hoy presentará su propuesta ante el Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED) para ampliar a 100 los equipos de respuesta rápida. “Triplicaremos los equipos y para eso debemos aumentar personal”, destacó. Anunció que sugerirá que se haga un rastrillaje de casos positivos casa por casa. “Pero no se trata sólo de buscar casos, sino también de dar medicamentos a los casos positivos”, concluyó.

